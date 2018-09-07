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Гройсман анонсував "облави" на підприємців

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Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / 24 канал

Голова Уряду України Володимир Гройсман заявив про необхідність якнайшвидше прийняти рішення щодо проведення спільних міжвідомчих перевірок підприємств на предмет дотримання трудового законодавства.

Про це прем'єр повідомив під час міжвідомчої наради у четвер, 6 вересня.

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За словами Гройсмана, приводом для зібрання стали непоодинокі випадки порушення прав працівників, а також неможливості перевірити дотримання законодавства, коли інспекторів просто не допускають на підприємства.

"Маємо великий виклик – питання захисту прав найманих працівників. Якщо це не зробити сьогодні, через певний період часу ці люди отримають мінімальні пенсії. А ще гірше, якщо трапиться травма на виробництві, то людина не отримає компенсації. Треба тут мобілізувати роботу і довести роботодавцям, що своїх працівників треба поважати і не тільки виплачувати їм зарплати, а й оформлювати належним чином", – сказав Володимир Гройсман.

Опісля прем'єр анонсував проведення спільних міжвідомчих перевірок підприємств. За словами прем'єра, їх розпочнуть через місяць.

Я не прихильник покарання – треба людям пояснити. Будь ласка, оформлюйте працівників. Ми даємо місяць. Але потім на нас не ображайтеся. Будемо знаходити спільну мову. І вже зараз прошу роботодавців – будь ласка, поважайте своїх робітників. Тоді жодних питань не буде, – підсумував Прем’єр-міністр.

Раніше прем'єр заявив про початок монетизації субсидій в Україні.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Гройсман Бізнес
Джерело: 24 Канал
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