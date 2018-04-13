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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Гройсман анонсував підписання ЗВТ зі ще однією країною

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Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / 24 Канал

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розраховує, що до кінця 2018-го Україна підпише угоду про зону вільної торгівлі із Туреччиною.

Про це глава уряду заявив ввечері 13 квітня в ефірі телеканалу "Інтер".

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Він зазначив, що буквально завтра повертається делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром, яка працює над цим питанням.

Ми хочемо цьогоріч підписати угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною,
– повідомив Володимир Гройсман.

За його словами, ця угода позитивно сприятиме розвитку економіки України.

Наприкінці березня Петро Порошенко повідомив, що переговори щодо зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем успішно завершені.

Теги: Новини України Новини політики Зона вільної торгівлі Володимир Гройсман Новини Туреччини
Джерело: 24 Канал
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