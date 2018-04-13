Гройсман анонсував підписання ЗВТ зі ще однією країною

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розраховує, що до кінця 2018-го Україна підпише угоду про зону вільної торгівлі із Туреччиною.

Про це глава уряду заявив ввечері 13 квітня в ефірі телеканалу "Інтер".

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Він зазначив, що буквально завтра повертається делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром, яка працює над цим питанням.

Ми хочемо цьогоріч підписати угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною,

– повідомив Володимир Гройсман.

За його словами, ця угода позитивно сприятиме розвитку економіки України.

Наприкінці березня Петро Порошенко повідомив, що переговори щодо зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем успішно завершені.