Гройсман анонсував підписання ЗВТ зі ще однією країною
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розраховує, що до кінця 2018-го Україна підпише угоду про зону вільної торгівлі із Туреччиною.
Про це глава уряду заявив ввечері 13 квітня в ефірі телеканалу "Інтер".
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Він зазначив, що буквально завтра повертається делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром, яка працює над цим питанням.
Ми хочемо цьогоріч підписати угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною,
– повідомив Володимир Гройсман.
За його словами, ця угода позитивно сприятиме розвитку економіки України.
Наприкінці березня Петро Порошенко повідомив, що переговори щодо зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем успішно завершені.
Джерело: 24 Канал
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