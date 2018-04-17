Гройсман хоче більше повноважень для уряду

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабміну заважає працювати старе законодавство. На його думку, закони потрібно змінити, адже поки вони унеможливлюють більш динамічну дію виконавчої влади.

Про це Володимир Гройсман заявив 17 квітня на форумі "Реформи під прицілом: діалог громадськості та Уряду".

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Повноважень в уряду набагато менше, ніж тих завдань, які стоять перед нами. Законодавство не визначає загальні рамки та визначення, а детально прописує усі кроки, що унеможливлює більш динамічну дію виконавчої влади. Тому потрібно працювати над змінами до закону про Кабінет Міністрів України,

– наголосив прем'єр.

Також очільник уряду додав, що потрібно внести зміни і до Конституції України. Окрім цього, слід провести дуже серйозний діалог з точки зору зміни старої моделі законотворення.

Нагадаємо, нещодавно Гройсман заявив, що не боїться відставки і готовий відзвітувати про свою роботу будь-коли. За словами прем'єра, його не лякає втрата посади.