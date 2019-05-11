11:26
11 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нацист у "Безсмертному полку". Георгіївська стрічка для американців у космосі
      Вєсті Кремля
      21:41, 10 травня
      Вєсті.UA: Спортивний тренд у політиці від братів Кличків. Качок Яценюк
      Вєсті.UA
      20:38, 10 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ

      Гройсман хоче бути прем’єром і після виборів до Ради

      630 Читать новость на русском
      Гройсман хоче очолювати уряд і після парламентських виборів
      Гройсман хоче очолювати уряд і після парламентських виборів / Getty Images

      Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що готовий знову очолити уряд України після виборів до Верховної Ради.

      Якщо український народ вирішить, що я і сформована нами команда будуть гідні представляти їхні інтереси та реалізовувати ті завдання, які люди перед нами ставлять, то я готовий буду очолити уряд,
      – сказав Гройсман в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Гройсман йде на вибори до Ради: що відомо про його партію

      Відповідаючи на питання, чи планує Гройсман йти з посади на період передвиборної кампанії, він сказав: "Ми проаналізуємо, і я буду діяти так, як визначено законом".

      "Кампанія кампанією, але держава – це набагато важливіше. Я краще буду менше брати участь у передвиборній кампанії і робити все для того, щоб у країні була стабільність, ніж навпаки. Я буду знаходити здоровий баланс", – додав чинний прем’єр.

      У квітні Гройсман заявляв, що не збирається йти у відставку з посади прем'єр-міністра до парламентських виборів.

      Щодо ймовірної відставки уряду після інавгурації новообораного президента Володимира Зеленського в команді політика сказали, що питання міністрів – це прерогатива парламенту та голови уряду. У президента важелів впливу на цей процес не надто багато, поки діє чинна коаліція і чинний склад Кабінету міністрів.

      Додамо, що у квітня лідер фракції "Самопоміч", мер Львова Андрій Садовий заявив, що готовий стати премʼєр-міністром та очолити уряд за президентства Володимира Зеленського.

      Що відомо про вибори до Верховної Ради? Парламентські вибори заплановані на 27 жовтня. Виборці голосуватимуть у загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).

      Виборчий процес стартує 29 липня – з цієї дати можна висуватися у нардепи. Партії обиратимуть своїх представників у парламент, або деякі політики висуватимуться самі. Документи до ЦВК для реєстрації треба подати не пізніше, ніж 13 серпня. Завершиться реєстрація 18 серпня.

      Результати виборів ЦВК має оприлюднити не пізніше, ніж 16 листопада. А 6 грудня ЦВК повинна офіційно зареєструвати обраних нардепів та видати їм посвідчення. Перша сесія новообраної Ради має пройти до 16 грудня.

      Верховна Рада вибори парламент 2019 хто може пройти партії інфографіка

      blog_ava
      "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
      сьогодні
      13959
      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      7 цікавих фактів, яких ви не знали про Сальвадора Далі
      сьогодні , 10:02 7 цікавих фактів, яких ви не знали про Сальвадора Далі
      Наталія Печерська 260
      "Потрійний удар": у головних ролях – брати Кличко і Святослав Вакарчук
      сьогодні , 09:00 "Потрійний удар": у головних ролях – брати Кличко і Святослав Вакарчук
      Андрій Вігірінський 2522
      Миллиардный убыток бизнеса Трампа
      сьогодні , 00:47 Миллиардный убыток бизнеса Трампа
      Іван Яковина 1076
      Подорожуємо Україною: підбірка дешевих авіаквитків до 500 гривень
      10 травня , 19:30 Подорожуємо Україною: підбірка дешевих авіаквитків до 500 гривень
      Альона Захарова 1330
      Квота Зеленського: кого з посадовців може залишити на посаді новообраний президент
      10 травня , 19:00 Квота Зеленського: кого з посадовців може залишити на посаді новообраний президент
      Ірина Поліщук 6980
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук