Гройсман хоче, щоб Фріз очолила Міністерство у справах ветеранів: неочікувана реакція нардепа

Представниця президентського "Блоку Петра Порошенка" Ірина Фріз привітала рішення українського прем'єра Володимира Гройсмана призначити її на посаду міністра у справах ветеранів, однак від інших коментарів утримується. Такий крок вона пояснила тим, що міністерство ще не створено та має бути відповідне рішення парламенту.

24 канал повідомляв, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман запропонував призначити нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Ірину Фріз міністром у справах ветеранів.

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Згодом політикиня привітала таке рішення очільника Кабміну.

"Тепер м’яч – на полі парламенту. Тепер Верховна Рада має виявити наявність політичної волі щодо початку інституціаналізаціі Міністерства у справах ветеранів", – зауважила вона на своїй сторінці у Facebook.

Також голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО пояснила кілька принципових питань.

"Чому саме Міністерство? По-перше, враховуючи кількість ветеранів, обсяг проблемних питань, державі потрібна інституція, що займатиметься комплексно ветеранськими питаннями з голосом на рівні міністра. Чому? Тому що узгодження питань, що перебувають у компетенції міністерств має лише міністерство. Принаймні, якщо завданням є вирішення таких питань. Тому я вітаю політичну волю прем’єра створити міністерство", – зазначила представниця президентської політсили.

Крім того, Фріз відреагувала на коментарі щодо її кандидатури на посаду міністра у справах ветеранів.

З червня місяця від початку обговорення питання створення Міністерства я коментувала плани щодо запуску та принципів його діяльності. Було проведено низку зустрічей з ветеранськими, громадськими організаціями. Презентовано бачення проекту міністерства. Навіть напрацьовано перші кроки з його запуску за чітким календарним планом. Шлях – не швидкий на жаль, але й створюємо не на один рік це Міністерство. Саме тому до безпосереднього прийняття рішення в парламенті я утримаюсь від подальших коментарів,

– наголосила політикиня.

Нагадаємо, 27 лютого Верховна Рада рекомендувала Кабміну створити Міністерство у справах ветеранів. В кінці березня уряд розпочав цей процес. 7 листопада під будівлею Кабміну кількасот активістів вимагали створити нарешті Міністерство у справах ветеранів.