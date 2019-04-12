Гройсман може знову очолити уряд: експерт назвав умови

Володимир Гройсман точно не піде з політики. Нинішній прем’єр навіть може знову очолити уряд після осінніх парламентських виборів.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук.

Як зауважує Олещук, Конституцією визначено, що президентські вибори не повинні впливати на уряд, який залежить від парламенту. Але на практиці новий президент може спробувати якось вплинути на Кабмін і парламент.

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Новий президент може спробувати залучити на свою сторону фракції. Внести на розгляд законопроекти, як невідкладні. Така собі перевірка для уряду на місці. Можна опосередковано ініціювати відставку уряду,

– зазначає Олещук.

Про що заявив Володимир Гройсман? Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не збирається йти у відставку до виборів Верховної Ради. За його словами, "вибори президента – не привід для відставки прем'єра", і він працюватиме до жовтня. Прем’єр-міністр не відповів, чи готовий він до заміни частини міністрів за президентською квотою. Однак додав, що це право президента, яке водночас має бути підтверджене парламентом. Гройсман очолює уряд з квітня 2016 року. На виборах президента України в 2019 році Гройсман підтримав Петра Порошенка.

Втім, зауважує політолог, парламентські вибори скоро, і робота уряду залежатиме від майбутньої кампанії. Сам Гройсман налаштований серйозно. Прем’єр неодноразово висловлював бажання зі своєю командою йти на парламентські вибори. Можливо, в форматі власного проекту. В нього, говорить Олещук, не так все погано. Як свідчать опитування, чимало українців позитивно оцінюють діяльність Гройсмана. Далі все залежатиме від політичної ситуації.

Гройсман може навіть знову очолити уряд. Нова коаліція складатиметься з багатьох фракцій. І що стосується прем’єра, то деякі політичні лідери можуть бути неприйнятними. І тоді Гройсман цілком може бути найбільш врівноваженою для всіх кандидатурою,

– вважає Петро Олещук.

Які результати першого туру виборів президента України? За офіційними результатами ЦВК, у першому турі виборів президента лідирує Володимир Зеленський із показником 30,24%. В Петра Порошенка – 15,95%. Явка склала 62,72% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня. Вибори Верховної Ради мають відбутися в жовтні 2019 року.