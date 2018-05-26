Гройсман побажав гарної гри "Ліверпулю" та "Реалу"
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман побажав гарної гри "Ліверпулю" та "Реалу", які 26 травня зіграють у фінальному матчі Ліги чемпіонів у Києві.
Про це очільник уряду написав на своїй сторінці у Facebook.
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Сьогодні в Києві - фінал Ліги чемпіонів. У столиці десятки тисяч туристів з усього світу. Приємно чути їхні відгуки про місто і футбольне свято в цілому. "Ліверпулю" та "Реалу" бажаю гарної гри, а вболівальникам – яскравих вражень!
– зазначив Гройсман.
Окрім цього, прем'єр додав до свого допису відео, на якому іноземні фанати футболу розповідають про свою любов до Києва.
Джерело: 24 Канал
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