Гройсман погрожує Коболєву відставкою, якщо він не знизить ціну на газ до травня

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поставив ультиматум очільнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву – якщо він не знизить вартість газу до 24 квітня, то може забути про свою посаду.

Про це він повідомив 17 квітня на засіданні Кабінету міністрів.

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Прем'єр-міністр вважає, що ціна на блакитне паливо наразі є вищою за ринкову ціну.

Або НАК "Нафтогаз" встановлює ціну нижче ніж 8 гривень 55 копійок за кубометр з 1 травня і повідомляє про це всім українцям до 24 квітня, або я ініціюю відставку Андрія Коболєва і проситиму уряд підтримати мою позицію,

– наголосив Гройсман.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" не зможе виконати останню постанову Кабміну про зниження ціни на газ для населення. Тому, з 1 травня вартість газу для побутових споживачів зросте й становитиме близько 9,7-9,8 гривні за кубометр.

Окрім того, Гройсман розповів, що днем раніше він дізнався, що ПАТ "Укрнафта", яка належить НАК "Нафтогаз" виграла новий позов на суму 44 мільйони доларів. "Знаєте, яка в мене була перша думка – чи випишуть вони собі премію, десь 5 мільйонів, чи ні", – додав прем'єр-міністр.

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