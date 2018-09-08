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Гройсман потрапив у незручну ситуацію через Дніпро: фото

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Гройсман осоромився у мережі із привітанням Дніпра із Днем міста
Гройсман осоромився у мережі із привітанням Дніпра із Днем міста / 24 канал

У суботу, 8 вересня, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїх сторінках у соціальних мережах привітав кілька населених пунктів з Днем міста. Серед іменинників опинилось і місто Дніпро, вітаючи яке, прем’єр кумедно осоромився.

Так, судячи з опублікованих в акаунтах Гройсмана фото, планувалося розмістити знімки найвідоміших об'єктів кожного міста і відповідний напис. Серед міст-іменинників були Дніпро, Луцьк, Луганськ, Житомир та Миколаїв.

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Так, для привітання міста Дніпра прем’єр обрав фото мосту Патона, що насправді розташований у Києві та пролягає над рікою Дніпро. Здається, для прем'єра немає розбіжностей між містом і рікою.

Гройсман Дніпро День міста курйоз
Привітання Гройсмана у соцмережах

При цьому майже в кожному привітанні допущена пунктуаційних помилка – перед власною назвою пропущена кома.

У коментарях користувачі мережі вказали на невідповідність міста Дніпро і київського мосту. Також користувачі висловили невдоволення тим, що Гройсман не привітав з Днем міста Білу Церкву, Вінницю та інші населені пункти-іменинники.

Гройсман соцмережі Дніпро
У соцмережах Гройсману наробили зауважень

Зазначимо, що помилкове фото поспішно переробили, а от пунктуаційна помилка так і залишилася.

Гройсман Дніпро День міста конфуз курйоз
Виправлене привітання Гройсмана на адресу Дніпра

Теги: Новини України Новини політики Володимир Гройсман Курйозні новини Новини Дніпра
Джерело: 24 канал
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