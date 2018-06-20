13:49
20 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 18°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    15°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська мушкара. Вічно молоді пенсіонери
Вєсті Кремля
22:55, 19 червня
Вєсті.UA. Супермен Аваков. Дивакувата законотворчість Барни
Вєсті.UA
22:23, 19 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Гройсман презентував план "Україна без контрабанди"

427 Читать новость на русском
Гройсман презентував план "Україна без контрабанди"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів про ключові етапи впровадження плану дій "Україна без контрабанди", а також розкрив нелегальні схеми контрабандистів.

Про це Володимир Гройсман написав у своєму Twitter.

Читайте також: Гройсман анонсував три українські фільми, які вийдуть у прокат влітку

Зазначається, що ключову роль в реалізації плану дій відіграватимуть МВС, Національна поліція та ДФС.

Ми сформували план дій щодо боротьби з контрабандою. Маємо десятки мільярдів гривень, які "схемщики" виводять за межі українського бюджету. Я цього терпіти не буду. Минулого року наші дії дали можливість залучити до бюджету більше ніж 70 мільярдів гривень, 
– зазначив прем'єр-міністр.

Володимир Гройсман також розкрив нелегальні схеми контрабандистів, які планується "вичистити" в рамках плану дій "Україна без контрабанди":

  • Оформлення вантажних транспортних засобів, в яких перевозиться товар, як порожніх;
  • При проведенні форм митного контролю під час ввезення на територію України товарної партії розподіляються за встановленою нормою на фізичних осіб;
  • Перевірка ризикових товарів на внутрішніх митницях, а не на кордоні;
  • Необґрунтоване використання 6 методу визначення митної вартості товарів;
  • Спеціальне заниження митної вартості товарів;
  • Використання офшорних компаній для того, щоб потім повертати конфіскований товар за рішенням суду;
  • Зменшення кількості показників пального; ввезення заборонених та дешевших марок пального під видом "Євро 4";
  • Контрабанда пального в портах при вивантаженні та завантаженні суден;
  • Ввезення автотранспорту в Україну із заниженням митної вартості, ввезення формально розукомплектованих транспортних засобів.

Я підтримую криміналізацію статей за контрабанду. Це принципова боротьба. Жодних тимчасових акцій я проводити не збираюсь. Це буде системна робота. Ми маємо виграти цю війну заради українців,
– додав Володимир Гройсман.

Прем'єр-міністр наголосив, що програма розрахована на довготривалий період і не обмежиться лише одним місяцем. 

"Далі буде все жорсткіше і жорсткіше. За місяць ця боротьба не закінчиться. Не треба ховатися у відстійнику і чекати, що "пронесе". Не "пронесе"!" – написав він.

Нагадаємо, минулого року президент України Петро Порошенко стверджував, що українські митні та прикордонні служби з відповідними відомствами європейських країн найближчим часом створять єдиний контроль на кордонах.

Теги: Новини України Володимир Гройсман контрабанда Державна митна служба
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
сьогодні, 12:01 Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
Юрій Радзієвський 1423
Майбутнє за сучасними видами транспорту, – Омелян про Hyperloop
сьогодні, 10:06 Майбутнє за сучасними видами транспорту, – Омелян про Hyperloop
543
Крафтові настоянки: як 200 років тому в Україні зародилося унікальне ремесло
сьогодні, 13:05 Крафтові настоянки: як 200 років тому в Україні зародилося унікальне ремесло
137
Дивна пожежа, смерть наркомана і каяття зіркового хулігана – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 09:30 Дивна пожежа, смерть наркомана і каяття зіркового хулігана – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
536
Многие мужчины Луганска пошли воевать от полной бедности
сьогодні, 08:48 Многие мужчины Луганска пошли воевать от полной бедности
Ольга Черненко 1253
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук