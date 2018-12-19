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      Гройсман "пробачив" Києву понад 3,5 млрд грн боргу і дав їх на будівництво

      278 Читать новость на русском
      Метро на Виноградар: візуалізація проекту
      Метро на Виноградар: візуалізація проекту / Фото із соцмереж

      Кабінет міністрів України ухвалив рішення про списання Києву боргу у розмірі 2,6 мільярда гривень в рахунок будівництва метро на Виноградар та майже мільярд на будівництво Подільського мосту-довгобуду.

      Про під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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      Ми сьогодні приймемо рішення, щоб підтримати один дуже важливий інфраструктурний проект столиці – будівництво метро на Виноградар,
      – зазначив прем'єр.

      В рахунок будівництва лінії метро на один з найгустонаселеніших районів Києва Кабмін ухвалив списати борг у розмір 2,6 мільярда гривень.

      Також рішенням уряду передбачено часткове списання боргу в рахунок будівництва Подільсько-Воскресенського мосту у Києві, який будують вже понад 20 років.

      Розмір списання на це будівництво становитиме до 1 мільярда гривень.

      Нагадаємо, що раніше Київрада прийняла бюджет Києва на 2019 рік, третина видатків у якому передбачена на транспорт та транспортну інфраструктуру столиці.

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      Теги: Новини України Гроші Новини Києва Новини нерухомості України Новини нерухомості Будівництво метро Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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