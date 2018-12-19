Гройсман "пробачив" Києву понад 3,5 млрд грн боргу і дав їх на будівництво
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про списання Києву боргу у розмірі 2,6 мільярда гривень в рахунок будівництва метро на Виноградар та майже мільярд на будівництво Подільського мосту-довгобуду.
Про під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Читайте також: Економічне зростання та інше: Кабмін затвердив п'ять пріоритетів на 2019 рік
Ми сьогодні приймемо рішення, щоб підтримати один дуже важливий інфраструктурний проект столиці – будівництво метро на Виноградар,
– зазначив прем'єр.
В рахунок будівництва лінії метро на один з найгустонаселеніших районів Києва Кабмін ухвалив списати борг у розмір 2,6 мільярда гривень.
Також рішенням уряду передбачено часткове списання боргу в рахунок будівництва Подільсько-Воскресенського мосту у Києві, який будують вже понад 20 років.
Розмір списання на це будівництво становитиме до 1 мільярда гривень.
Нагадаємо, що раніше Київрада прийняла бюджет Києва на 2019 рік, третина видатків у якому передбачена на транспорт та транспортну інфраструктуру столиці.