Гройсман "пробачив" Києву понад 3,5 млрд грн боргу і дав їх на будівництво

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про списання Києву боргу у розмірі 2,6 мільярда гривень в рахунок будівництва метро на Виноградар та майже мільярд на будівництво Подільського мосту-довгобуду.

Про під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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Ми сьогодні приймемо рішення, щоб підтримати один дуже важливий інфраструктурний проект столиці – будівництво метро на Виноградар,

– зазначив прем'єр.

Метро на Виноградар у Києві. Уряд ухвалює рішення про виділення 2,5 млрд грн на будівництво лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив #Виноградар. #Метро @kmda_official — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 18 грудня 2018 р.

В рахунок будівництва лінії метро на один з найгустонаселеніших районів Києва Кабмін ухвалив списати борг у розмір 2,6 мільярда гривень.

Також рішенням уряду передбачено часткове списання боргу в рахунок будівництва Подільсько-Воскресенського мосту у Києві, який будують вже понад 20 років.

Розмір списання на це будівництво становитиме до 1 мільярда гривень.

Нагадаємо, що раніше Київрада прийняла бюджет Києва на 2019 рік, третина видатків у якому передбачена на транспорт та транспортну інфраструктуру столиці.