Гройсман прокоментував високу явку виборців
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що перший тур виборів президента України "відбувся у демократичний спосіб, коли кожен міг прийти і висловити свою думку".
На своїй сторінці у Facebook прем'єр наголосив, що висока явка виборців показала, що українці прийшли голосувати розуміючи, що побудувати майбутнє можна лише спільними силами.
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Водночас Гройсман закликав українців не розчаровуватися у виборі, який вони зробили.
Закінчився перший тур виборів. Ми продемонстрували усьому світу, а головне собі, що Україна є демократичною країною. Всі мали можливість прийти і віддати свій голос – за покликом серця і розуму. Кожен зробив те, що від нього, як громадянина, залежить,
– сказав Гройсман.
Він також додав, що попереду країну чекає другий тур. І дуже важливо, аби програми кандидатів були реалістичними, а вибір, який зроблять українці, збігався з їхніми бажаннями й поглядами.
Якою була явка на президентських виборах 31 березня:
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