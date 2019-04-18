Гройсман розповів, чи буде працювати з Зеленським у разі його перемоги

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що буде працювати з Володимиром Зеленським, якщо він переможе на президентських виборах.

Проте політик закликав не поспішати робити висновки щодо результатів другого туру, передає УНІАН.

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За його словами, країна у нас одна й всі гілки влади повинні працювати на успіх України.

Я думаю, що 21 квітня українські громадяни оберуть того, кого вважатимуть за необхідне. І це буде відповідати бажанням українських громадян. Тому законно обраний президент буде працювати і з парламентом, і з урядом, як і навпаки,

– зазначив Гройсман.

Володимир Гройсман заявляв, що не збирається йти у відставку до виборів Верховної Ради. За його словами, "вибори президента – не привід для відставки прем'єра", і він працюватиме до жовтня. Прем’єр-міністр не відповів, чи готовий він до заміни частини міністрів за президентською квотою. Однак додав, що це право президента, яке водночас має бути підтверджене парламентом. Гройсман очолює уряд з квітня 2016 року. На виборах президента України в 2019 році Гройсман підтримав Петра Порошенка.



Рейтинги кандидатів

Хто переміг на виборах президента у першому турі?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.



Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня 2019 року.