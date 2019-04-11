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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      Гройсман розповів, чи піде у відставку до виборів Ради

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      Гройсман розповів, чи піде у відставку до виборів Ради
      Гройсман розповів, чи піде у відставку до виборів Ради / Фото з відкритих джерел

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не збирається йти у відставку до виборів Верховної Ради.

      Гройсман сказав, що "вибори президента – не привід для відставки прем'єра", пише LB.ua. Він додав, що буде працювати до жовтня.

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      Прем’єр-міністр не відповів, чи готовий він до заміни частини міністрів за президентською квотою. Однак, він додав, що це право президента, яке водночас має бути підтверджене парламентом. розповів, що

      Гройсман очолює уряд України з квітня 2016 року. На виборах президента України в 2019 році Гройсман підтримав Петра Порошенка.

      Володимир Гройсман сказав, що не зважає на президентські рейтинги, і запропонував дочекатися офіційних результатів виборів від ЦВК.

      До слова, у Верховній раді України почалися переговори про створення коаліції під можливого переможця виборів президента Володимира Зеленського. У близькому оточенні Петра Порошенка запевнили, що Ігор Коломойський вже веде з депутатами з різних фракцій переговори про формування нової більшості

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      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Гройсман Новини України Верховна Рада Новини політики Парламентські вибори 2019
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