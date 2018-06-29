Гройсман розповів, коли будуть помітні результати реформи охорони здоров'я

Результати реформи охорони здоров’я в Україні у повній мірі будуть помітні за 2-3 роки, проте сьогодні потрібно бути послідовним в ухваленні всіх потрібних рішень.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, пише "Урядовий портал".

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Він наголосив, що українська медицина не змінювалася з минулого соліття, а діюча глава МОЗ Уляна Супрун – людина, здатна ламати схеми, що десятиліттями існували в медичній сфері.

Медицина не знала змін з минулого століття. Її довели до розрухи. Уляна Супрун розпочала реформу, щоб це змінити. Вона – волонтер, яка приїхала сюди працювати. У неї непростий характер, але вона здатна ламати схеми, які сформувались у цій сфері,

– зазначив прем'єр-міністр.

На його думку, всі міфи, які нав’язуються щодо трансформацій, особливо у сфері нового механізму закупівлі ліків – здебільшого маніпуляції.

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"Зараз ми закуповуємо препарати, які заздалегідь готуються під Україну. Це світова практика. Зараз усе систематизується. Для прикладу, зараз вперше за 7 років Україна повністю забезпечена вакцинами, необхідними для імунопрофілактики відповідно до календарного плану вакцинації", – додав Гройсман.

Він додав, що вже 9 млн українців уклали угоди на обслуговування сімейними лікарями.

Через 2-3 роки ви побачите результат, але для цього потрібно бути послідовними. Не можна шарахатися зі сторони в сторону,

– сказав прем'єр-міністр.