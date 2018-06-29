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Телеканал новин 24 Новини Медицина

Гройсман розповів, коли будуть помітні результати реформи охорони здоров'я

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Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / leopolis

Результати реформи охорони здоров’я в Україні у повній мірі будуть помітні за 2-3 роки, проте сьогодні потрібно бути послідовним в ухваленні всіх потрібних рішень.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, пише "Урядовий портал".

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Він наголосив, що українська медицина не змінювалася з минулого соліття, а діюча глава МОЗ Уляна Супрун – людина, здатна ламати схеми, що десятиліттями існували в медичній сфері.

Медицина не знала змін з минулого століття. Її довели до розрухи. Уляна Супрун розпочала реформу, щоб це змінити. Вона – волонтер, яка приїхала сюди працювати. У неї непростий характер, але вона здатна ламати схеми, які сформувались у цій сфері,
– зазначив прем'єр-міністр.

На його думку, всі міфи, які нав’язуються щодо трансформацій, особливо у сфері нового механізму закупівлі ліків – здебільшого маніпуляції.

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"Зараз ми закуповуємо препарати, які заздалегідь готуються під Україну. Це світова практика. Зараз усе систематизується. Для прикладу, зараз вперше за 7 років Україна повністю забезпечена вакцинами, необхідними для імунопрофілактики відповідно до календарного плану вакцинації", – додав Гройсман.

Він додав, що вже 9 млн українців уклали угоди на обслуговування сімейними лікарями.

Через 2-3 роки ви побачите результат, але для цього потрібно бути послідовними. Не можна шарахатися зі сторони в сторону,
– сказав прем'єр-міністр. 

Теги: Медицина Здоров'я Новини політики Лікування Володимир Гройсман Медична реформа
Джерело: 24 Канал
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