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      Гройсман розповів про зустріч із Зеленським

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      Гройсман розповів про враження від зустрічі з Зеленським
      Гройсман розповів про враження від зустрічі з Зеленським / 24 канал

      Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що нещодавня зустріч із новообраним президентом Володимиром Зеленським була "ознайомчою". Однак висновки робити рано.

      Розмова із Зеленським, яка відбулась 24 квітня, залишила по собі "нормальні враження", сказав прем'єр "Інтерфаксу".

      Читайте також: Гройсман хоче бути прем’єром і після виборів до Ради

      "Це була така ознайомча зустріч. У мене вона залишила абсолютно нормальні враження. А далі ми подивимося, як буде розвиватися подальша взаємодія", – сказав Гройсман.

      При цьому Гройсман зазначив, що після інавгурації новообраного президента співпрацювати мають усі гілки влади. Протистояння може гальмувати розвиток держави.

      Не може будь-яка політична доцільність домінувати над інтересами держави, це моя принципова позиція. Я думаю, що потрібно дати всім гілкам влади сповна реалізувати свої повноваження,
      – заявив Гройсман.

      Прем’єр зазначив, що завжди сприймав і підтримував усі розумні ідеї, з якої б гілки влади вони не виходили.

      Зазначимо, Володимир Гройсман розповів, що йде на парламентські вибори – наразі збирає людей у майбутню команду. Прем'єр-міністр наразі небагатослівним щодо своєї партії, однак каже, що там мають бути з "досвідом і розумінням".

      Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.

      У Верховній Раді вже зареєстрували п'ять постанов щодо дати інавгурації Зеленського. Позафракційні нардепи Сергій Міщенко та Віктор Балога пропонують провести церемонію 19 травня, Віталій Купрій – 20 травня, а члени БПП Олександр Сугоняко та Сергій Каплін – 19 травня та 1 червня.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Парламентські вибори 2019 Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України
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