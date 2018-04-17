Гройсман розповів, що думає про свою відставку

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не боїться відставки і готовий відзвітувати про роботу будь-коли.

Відповідну заяву урядовець зробив у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Я звітую постійно... Я щотижня в парламенті, відповідаю на запитання парламентаріїв. Якщо хтось хоче використати звіт уряду, який ми подали 15 лютого, проти нас, то він не має ховатися за маскою якогось комбінатора. Вийдіть і скажіть: вважаю, що потрібно підняти питання про відставку уряду. Будь ласка, я готовий сьогодні відповісти і на цей запит", – зазначив Гройман.

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Також він наголосив, що тиснути на нього погрозами про відставку не можливо. За словами прем’єр-мінстра, причина у тому, що він не боїться втратити посаду.