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Гройсман розповів, що потрібно зробити, аби українці не їздили на заробітки

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Гройсман розповів, що потрібно зробити, аби українці не їздили на заробітки
Гройсман розповів, що потрібно зробити, аби українці не їздили на заробітки / dniprograd

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, для того, щоб українці перестали їздити на заробітки слід реформувати професійно-технічну освіту. Зокрема, – переорієнтувати її на ті професії, які є реально затребуваними.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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З одного боку, потрібно створювати робочі місця за рахунок інвестицій і нормальні умови життя в Україні. З іншого, – забезпечувати підготовку кваліфікованих кадрів, щоб люди могли собі знайти хорошу роботу. Підприємствам потрібні професійні співробітники, і вони готові платити їм гідну зарплату,
– зазначив прем'єр.

Саме тому, за словами Гройсмана, в Україні вводять реформу професійно-технічної освіти. Зокрема, в уряді пропонують вводити регіональне замовлення кадрів та переорієнтовувати освіту на ті професії, які є реально затребувані. Також у Кабміні змінюють матеріальну і методичну базу, щоб за цими професіями учні могли отримати якісну освіту.

Окрім цього, глава уряду зазначив, що у 2016-2017 роках створено 50 сучасних навчально-практичних центрів. Як зазначив Гройсман, на 2018 рік заплановано ще 50. Для їх створення Кабмін у попередні роки виділяв по 50 мільйонів гривень, а цього року – 100 мільйонів.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів підготував низку ініціатив щодо підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для припинення трудової міграції. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що за декілька років можливо вирішити питання, щоб люди почали повертатися до України.

Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 канал
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