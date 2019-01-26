16:23
26 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий казус від Лаврова. Штрафи для росЗМІ
      Вєсті Кремля
      23:37, 25 січня
      Вєсті.UA: Суперможливості Вілкула. Пропагандистів РФ образили в ПАРЄ
      Вєсті.UA
      20:09, 25 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Гройсман спрогнозував розмір середньої зарплати у 2019 році: цифра

      1424 Читать новость на русском
      Гройсман прогнозує підвищення середньої зарплати українців у 2019
      Гройсман прогнозує підвищення середньої зарплати українців у 2019 / 24 канал

      Середня зарплата українців в 2019 році може перевищити 10,5 тисяч гривень, проте показник може бути й вищим.

      Про це в ефірі одного із українських телеканалів розповів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

      Читайте також: Скільки українців отримують зарплати в конвертах: інформація від ДФС

      При цьому глава уряду зазначив, що не виключає ще більш високий рівень середньої зарплати, якщо вдасться прискорити зростання економіки.

      Середню зарплату прогнозуємо близько 10,5 тисяч гривень, але я переконаний, що цей показник буде вищим
      –  розповів він.

      Гройсман також виступив за створення таких умов, щоб українці отримували гідну зарплату.

      24 канал повідомляв, що прожитковий мінімум в Україні 1 січня зріс на 76 гривень – до 1853 гривень. А до кінця 2019 року, згідно з держбюджетом, прожитковий мінімум має зрости на 250 гривень.

      Читайте також: Скільки грошей українці перерахували через банки у 2018 році: цікава цифра

      Своєю чергою, згідно з Держбюджетом на 2019 рік, мінімальна зарплата з 1 січня 2019 року зросла до 4173 гривень на місяць.

      Теги: Новини України Гроші Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Европейские эксперты будут следить за информационной гигиеной на выборах президента
      сьогодні , 16:01 Европейские эксперты будут следить за информационной гигиеной на выборах президента
      Олександр Гаврутенко 25
      Легких рецептов не будет: как Украине преодолеть российскую агрессию
      сьогодні , 13:00 Легких рецептов не будет: как Украине преодолеть российскую агрессию
      Павло Казарін 410
      "Укрзалізниця" платить більше: за якими цінами купують локомотиви і поїзди у світі
      сьогодні , 12:00 "Укрзалізниця" платить більше: за якими цінами купують локомотиви і поїзди у світі
      Катерина Петренко 5781
      Школы в Луганске: репетитор для первоклашки и такса на взятки
      сьогодні , 08:55 Школы в Луганске: репетитор для первоклашки и такса на взятки
      Ольга Черненко 934
      На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      25 січня , 23:00 На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      Іван Яковина 1408
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук