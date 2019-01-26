Гройсман спрогнозував розмір середньої зарплати у 2019 році: цифра

Середня зарплата українців в 2019 році може перевищити 10,5 тисяч гривень, проте показник може бути й вищим.

Про це в ефірі одного із українських телеканалів розповів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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При цьому глава уряду зазначив, що не виключає ще більш високий рівень середньої зарплати, якщо вдасться прискорити зростання економіки.

Середню зарплату прогнозуємо близько 10,5 тисяч гривень, але я переконаний, що цей показник буде вищим

– розповів він.

Гройсман також виступив за створення таких умов, щоб українці отримували гідну зарплату.

24 канал повідомляв, що прожитковий мінімум в Україні 1 січня зріс на 76 гривень – до 1853 гривень. А до кінця 2019 року, згідно з держбюджетом, прожитковий мінімум має зрости на 250 гривень.

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Своєю чергою, згідно з Держбюджетом на 2019 рік, мінімальна зарплата з 1 січня 2019 року зросла до 4173 гривень на місяць.