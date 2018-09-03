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Гройсман: УЗ має враховувати інтереси бізнесу і стан економіки при прийнятті рішення про тарифи

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Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / 112.ua

"Укрзалізниця" повинна враховувати стан економіки країни, плануючи підвищити тарифи на вантажні залізничні перевезення і разом з бізнесом знайти збалансоване рішення з цього питання.

Про це в ході робочого візиту на шахту "ДТЕК їм. Героїв Космосу" заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє uaprom.info.

"Укрзалізниця" завжди повинна враховувати реальний стан національної економіки і працювати з відповідними асоціаціями, щоб будь-які коригування (тарифів – прим.) були абсолютно ринковими і прийнятними для інших секторів економіки. Це стосується металургії, агропромислового комплексу та інших галузей", – сказав Гройсман.

Він відзначив важливість прийняття збалансованого тарифного рішення, оскільки від роботи "Укрзалізниці" залежать багато секторів економіки країни, в тому числі, експортоорієнтовані.

Я за розумний баланс. Тому буду закликати учасників ринку і "Укрзалізницю" його дотримуватися,
– підкреслив Гройсман.

За словами прем'єра, консультації бізнесу і "Укрзалізниці" з питань тарифів будуть ще тривати.

Як повідомлялося, керівники профільних промислових асоціацій направили лист прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, першому віце-прем'єру – міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, віце-прем'єру Володимиру Кістіону, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну і глави "Укрзалізниці" Євгену Кравцову, в якому закликали відмовитися від реалізації проекту наказу Мінінфраструктури від 13 липня 2018 року про зростання порожнього тарифу. На думку асоціацій, безпідставне підвищення залізничних тарифів і вартості використання вагонів "Укрзалізниці" коштувало української промисловості тільки за період з листопада 2017 року по липень 2018 року майже 19 млрд грн додатково.

Нагадаємо, Державна регуляторна служба України не підтримала це підвищення. 29 серпня на нараді з цього питання голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна повідомила, що постійно діюча робоча група, до складу якої входять представники Державної регуляторної служби, МЕРТ і Міністерства інфраструктури і транспорту, продовжить розглядати проект наказу Мінінфраструктури від 13 липня 2018 року, який передбачає зростання тарифів ПАТ "Укрзалізниця" на перевезення порожніх вагонів для 1 класу вантажів (вугілля, руда, пісок, сіль) на 95%. За її словами, в результаті підвищення тарифів підприємства понесуть додаткові витрати у розмірі 5,6 млрд грн, що істотно посилить фінансове навантаження на бізнес.

Теги: Укрзалізниця Тарифи Володимир Гройсман Бізнес Міністерство економічного розвитку і торгівлі Міністерство інфраструктури металургія
Джерело: 24 Канал
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