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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Гройсман відмовився підвищувати тарифи на газ, не дивлячись на тиск МВФ, – ЗМІ

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Володимир Гройсман
Володимир Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прийняв непросте для себе і свого Кабінету рішення, вставши на бік народу і відмовившись на вимогу Міжнародного валютного фонду піднімати тарифи на газ з 1 квітня 2018 року.

Про це йдеться в статті "Українських новин".

"На засіданні в середу, 28 березня, Кабінет міністрів України на два місяці продовжив дію спеціальних зобов'язань НАК "Нафтогаз України" і обласних газопостачальних компаній щодо поставок населенню і підприємствам теплокомуненерго природного газу без зміни нинішніх цін. Таким чином уряд Володимира Гройсмана відмовився підвищувати тарифи на газ з 1 квітня, попередньо перенісши термін можливого перегляду цін на 1 червня 2018 року", – йдеться в матеріалі.

Автори нагадують, що підвищення тарифів на газ для населення – одне з головних вимог МВФ. При цьому в даний момент переговори з МВФ про підвищення тарифів для українців тривають.

"Виходячи з цього можна констатувати, що Володимир Гройсман прийняв дуже непросте рішення. Незважаючи на колосальний тиск МВФ та інших західних партнерів, прем'єр-міністр встав в цьому конфліктному питанні на сторону народу. Він відмовився піднімати ціни на газ, розуміючи скрутне становище українців, повну неплатоспроможність більшості з них", – зазначається в статті.

Там також наголошується, що Гройсман чітко дав зрозуміти: він не піде на поступки в принципових питаннях. При цьому прем'єр виграв час для вирішення питання з тарифами на газ.

"Як раніше пояснювали в Кабміні, вимога МВФ не містить прямої вказівки про підвищення тарифів. Мова йде скоріше про зрівняння цін для комерційного сектора і населення. Однак в українських реаліях це неодмінно призведе до серйозного зростання цифр в платіжках. Таке рішення буде мати сенс лише після того, як в Україні буде створено ринок газу. Це призведе до появи конкуренції, боротьбі за клієнтів і, як наслідок, до зниження цін на газ для всіх – в цьому випадку зрівнювання тарифів буде виправдано. Однак поки робота над створенням ринку в процесі, подібне рішення краще відкласти. Що, власне, Гройсман і зробив, проявивши себе мудрим керівником, думаючим насамперед про свій народ", – констатують автори.

На їхню думку, недоречність підвищення тарифів на газ саме зараз, напевно, розуміють і в МВФ, оскільки там працюють грамотні економісти і фінансисти. При цьому Фонд все одно продовжує наполягати на своєму, ставлячи свої тимчасові вигоди понад перспектив благополуччя цілої нації.

"Що дивно, навіть політики з вищого ешелону української влади неодноразово висловлювалися в дусі "треба робити, як сказав МВФ, їм краще знати". На цьому тлі прем'єр Володимир Гройсман вигідно вирізняється своєю принциповою позицією і готовністю захищати в першу чергу все-таки інтереси свого народу, а не "зарубіжних друзів", які висувають часом зовсім вже недружні вимоги", – підкреслюється в матеріалі.

Теги: Новини політики МВФ Нафтогаз Тарифи Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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