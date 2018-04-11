Гройсман вимагає від ГПУ провести перевірку через резонансне розслідування журналістів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до Генеральної прокуратури і Антикорупційного бюро з вимогою перевірити процедуру передачі літієвих родовищ приватним фірмам.

Про це Володимир Гройсман написав на своїй сторінці у Twitter, пише Bihus.info.

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"Я написав листа до Генпрокуратури та Антикорупційної прокуратури, щоб перевірити інформацію, яка днями з’явилась у ЗМІ. Йдеться, що начебто дозвіл на розробку родовища літію був виданий наближеним до влади особам без конкурсів. Якщо такі ситуації мають місце, то має бути жорстка відповідальність. Всі учасники ринку повинні бути на рівних умовах, рівно отримувати доступ до геоданних, аукціонів. Ми не маємо миритись з тим, що в Україні у певних сферах утворилися певні "клуби", – написав прем'єр.

Гройсман ініціює перевірки через розслідування журналістів

Так прем’єр-міністр відреагував на розслідування журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом". Програма з’ясувала, що компанія, пов’язана з оточенням нардепа від БПП Ігоря Кононенка та міністра енергетики Ігоря Насалика - "Петро-Конслатінг" – поза конкурсом отримала спецдозвіл на розробку 14 мільйонів тонн літієвої руди.

Повний випуск програми "Наші гроші" дивіться тут.