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      Гройсман вимагає змін у "Нафтогазі": з'явилась різка реакція виконавчого директора

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      Розподіл функцій Національної акціонерної компанії
      Розподіл функцій Національної акціонерної компанії / Фото з відкритих джерел

      Виконавчий директор Юрій Вітренко "Нафтогазу" не підтримує запропоновану урядом модель розподілу функцій Національної акціонерної компанії.

      Вітренко на своїй сторінці в Facebook написав, що запропонована модель містить ризики програшу російському "Газпрому" в новому арбітражі.

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      "Навіщо руйнувати юридичну позицію "Нафтогазу" в новому арбітражі проти "Газпрому", наслідком якої буде втрата для України трьох мільярдів доларів замість виграшу понад 11 мільярдів доларів", – написав зазначив Вітренко.

      Він також додав, що це значно послабить переговорну позицію української сторони на тристоронніх переговорах щодо транзиту газу після 2019 року. 

      Що пропонує Володимир Гройсман? Прем'єр-міністр України вимагає провести анбандлінг необхідно провести за моделлю Ownership Unbundling, яка була ухвалена ще у липні 2016 року. Він пояснив, що вона дасть можливість отримати сертифікованого оператора ГТС з повним виконанням зобов'язань по Третьому енергопакету. Також ця модель не потребує внесення змін до законодавства.

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      Теги: Новини України Нафтогаз Газпром Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України Газ
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