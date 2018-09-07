Гройсман висловився щодо своїх президентських амбіцій
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що у нього не з'явилося бажання балотуватися у Президенти України.
Про це Голова Уряду заявив журналістам під час робочої поїздки у Вінницьку область, повідомляє "УНІАН".
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Як повідомляють журналісти, після питання, чи не з'явилося у прем'єра президентських амбіцій, Гройсман відповів: "я дуже постійний у своїх поглядах".
Раніше прем'єр-міністр вже заявляв про своє небажання балотуватися у Президенти.
Чергові вибори Президента України повинні відбутися 31 березня 2019 року. Виборча кампанія офіційно розпочнеться 31 грудня 2018 року.
Джерело: 24 Канал
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