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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Гройсман висловився щодо своїх президентських амбіцій

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Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / 24 канал

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що у нього не з'явилося бажання балотуватися у Президенти України.

Про це Голова Уряду заявив журналістам під час робочої поїздки у Вінницьку область, повідомляє "УНІАН".

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Як повідомляють журналісти, після питання, чи не з'явилося у прем'єра президентських амбіцій, Гройсман відповів: "я дуже постійний у своїх поглядах".

Раніше прем'єр-міністр вже заявляв про своє небажання балотуватися у Президенти.

Чергові вибори Президента України повинні відбутися 31 березня 2019 року. Виборча кампанія офіційно розпочнеться 31 грудня 2018 року.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Гройсман Президентські вибори 2019
Джерело: 24 Канал
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