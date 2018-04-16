Гройсман виступає за створення фонду будівництва музею "Меморіал жертв голодомору"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за створення фонду будівництва Національного музею "Меморіал жертв голодомору" і наглядової ради.

Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

"Треба, щоб з одного боку була частка держави, з іншого боку має бути внесок кожного українця. Саме тому необхідне створення фонду будівництва, щоб залучати всіх небайдужих", – сказав Володимир Гройсман на спеціальній нараді.

Читайте також: Гройсман розповів, що потрібно зробити, аби українці не їздили на заробітки

Крім того, на думку прем'єра, має бути створена наглядова рада, обрано її голову, який "буде викликати довіру у всіх громадян".

"Аудити всіх процесів будемо проводити буквально онлайн, щоб усі бачили, скільки коштів і на що витрачається, щоб не було затримок будівництва", – додав Гройсман.

За словами прем'єра, через 36 місяців музей буде повністю сформований.