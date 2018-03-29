Гройсман захистив українців, заборонивши підвищувати тарифи на газ на догоду МВФ, – блогер

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман фактично здійснив подвиг, не піддавшись на тиск Міжнародного валютного фонду і не підвищивши тарифи на газ для населення.

Таку думку в блозі на сайті видання "Обозреватель" висловив блогер Гліб Кашко.

"Те, що сталося сьогодні не назвеш по-іншому, як #перемога. Мабуть, вперше за тривалий час одне з перших облич держави – прем'єр-міністр Володимир Гройсман – встав на сторону українського народу. Глава уряду реально захистив простих громадян, відмовившись в черговий раз піднімати ціни на газ, незважаючи на посилений тиск з боку Міжнародного валютного фонду", – написав блогер.

Він нагадав, що в середу, 28 березня, Кабінет міністрів офіційно продовжив спеціальні зобов'язання "Нафтогазу України" щодо поставок газу для населення і підприємств теплокомуненерго без зміни ціни. А це значить, що як мінімум до початку літа тарифи на газ для споживачів і на гарячу воду рости не будуть.

"В умовах нинішньої економічної ситуації це реальне полегшення для більшої частини жителів нашої країни. В першу чергу я говорю про тих людей, які живуть від зарплати до зарплати або виживають від пенсії до пенсії, а таких у нас чимало. А з боку Гройсмана, в умовах тотального тиску МВФ та політичних опонентів, це реальний подвиг. В принципі, якщо говорити про МВФ, то це вже не просто тиск, а реальний шантаж. Покликаний, як бачимо, знищити українців. Адже саме на це спрямовані їхні основні вимоги – пенсійна і медична "реформи", вимоги з вивезення лісу, за тими ж тарифами на газ... А тут такий несподіваний поворот: виявляється, у деяких українських політиків все-таки є "зуби", і вони вміють їх показувати", – підкреслив Кашко.

На закінчення він зазначив, що вольове рішення прем'єр-міністра Гройсмана – важливий знак і для українців, що їх нарешті чують "нагорі", і для "шантажиста-МВФ, який тепер напевно послабить хватку".