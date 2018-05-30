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Гройсман закликав українців будувати свою країну

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Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / pmg.ua

Українцям необхідно залишатися працювати на свою країну, боротися за те, щоб вона стала кращою.

Про це сьогодні, 30 травня, на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відповідаючи на питання про трудову міграцію, йдеться на сайті UAprom.

"Майбутнє країни залежить від усіх нас. У нас прекрасні можливості створити на своїй власній землі країну, яка буде справедливою і комфортною, у мене немає жодного сумніву, сказав він. – Хтось бореться за те, щоб вона стала кращою, а хтось приймає рішення їхати працювати на іншу країну".

При цьому Гройсман висловив упевненість, що "ні в одному куточку світу українці не відчуватимуть себе вдома, окрім як в Україні".

"Я підкреслюю, що нам всім потрібно залишатися працювати на свою країну. Яку б країну ми зараз не назвали вона створена руками їх громадян. Я хочу, щоб ми самі створили свій будинок, в якому ми хотіли б жити", підкреслив прем'єр.

Теги: Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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