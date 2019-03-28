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      Гройсмана та СБУ закликали зберегти санкції проти російського бізнесу, – глава комітету ВР

      35 Читать новость на русском
      Віктор Галасюк
      Віктор Галасюк / youtube.com

      Глава комітету Верховної Ради з питань промислової політики Віктор Галасюк звернувся до прем'єр-міністра України, керівництва СБУ та РНБО з закликом зберегти недавно скасовані санкції на адресу Молдавського металургійного заводу, розташованого на території невизнаного Придністров'я.

      Про це повідомив глава комітету у себе на сторінці в Facebook.

      "Замість того, щоб зберегти і посилювати санкції проти російського бізнесу, як це роблять США і ЄС, Президент затвердив рішення РНБО, яке зняло санкції з Молдавського металургійного заводу, що належить російському олігархові і працює на оборонку країни-агресора! Цей завод прямий конкурент українських металургійних виробництв, який разом з "фірмами-прокладками" залишає без сировини українські металургійні виробництва", заявив Галасюк.

      За словами Галасюка, стали також відомі "кричущі факти контрабандного експорту українського металобрухту. Схоже, хтось у владі хоче легалізувати цю ганебну схему".

      Галасюк також повідомив, що закликав прем'єра повернути до списку санкцій дане підприємство.

      "З метою недопущення кризової ситуації, яка загрожує національній і економічній безпеці України, терміново внести пропозицію в РНБО щодо повторного включення вищевказаних компаній в список персоналій, на які поширюються санкції", вказав Галасюк.

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      Теги: Металургія Міністерство промислової політики Санкції
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