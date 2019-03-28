Гройсмана та СБУ закликали зберегти санкції проти російського бізнесу, – глава комітету ВР

Глава комітету Верховної Ради з питань промислової політики Віктор Галасюк звернувся до прем'єр-міністра України, керівництва СБУ та РНБО з закликом зберегти недавно скасовані санкції на адресу Молдавського металургійного заводу, розташованого на території невизнаного Придністров'я.

Про це повідомив глава комітету у себе на сторінці в Facebook.

"Замість того, щоб зберегти і посилювати санкції проти російського бізнесу, як це роблять США і ЄС, Президент затвердив рішення РНБО, яке зняло санкції з Молдавського металургійного заводу, що належить російському олігархові і працює на оборонку країни-агресора! Цей завод – прямий конкурент українських металургійних виробництв, який разом з "фірмами-прокладками" залишає без сировини українські металургійні виробництва", – заявив Галасюк.

За словами Галасюка, стали також відомі "кричущі факти контрабандного експорту українського металобрухту. Схоже, хтось у владі хоче легалізувати цю ганебну схему".

Галасюк також повідомив, що закликав прем'єра повернути до списку санкцій дане підприємство.

"З метою недопущення кризової ситуації, яка загрожує національній і економічній безпеці України, терміново внести пропозицію в РНБО щодо повторного включення вищевказаних компаній в список персоналій, на які поширюються санкції", – вказав Галасюк.