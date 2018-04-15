Гройсману сподобались інновації запропоновані МОН: він зіграв у футбол у шкільному коридорі

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман продемонстрував, які технічні інновації пропонує Міністерство освіти та науки для середніх шкіл України. Серед новинок: інтерактивні дошки, сучасні меблі та різнобарвні шафки для учнів.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Парти та стільці, які формують правильну поставу, інтерактивні дошки, яскраві кольори та малюнки на стінах. Такою буде нова українська школа. Впевнений, що дітям сподобається, особисто я – у захваті!

– написав Гройсман.

Прем'єр додав, що у Міносвіти презентували сучасні меблі, обладнання та загалом інноваційні рішення для освітнього простору. Він зазначив, що усі новинки – яскраві та технологічні, а навчання тісно переплетене з грою.

Гройсман і сам спробував повправлятися у каліграфії та зіграти на клавішних на інтерактивній дошці. Окрім цього, глава уряду спробував себе у мультимедійному футболі.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти та науки України змінили правила вступу до школи. Тепер у перший клас дітей братимуть без конкурсів, але за місцем реєстрації.