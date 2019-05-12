Гру Путіна в хокей зобразили в карикатурі

Президент Росії Володимир Путін вкотре продемонстрував свою гру в хокей та забив нібито аж 10 шайб. Уміння господаря Кремля так вразили художника Сергія Йолкіна, що він створив карикатуру, в якій припустив, що три з забитих Путіним шайб влучили у штаб "Ісламської держави".