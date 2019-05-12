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      Гру Путіна в хокей зобразили в карикатурі

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      Карикатура па Путіна, який зіграв у хокей
      Карикатура па Путіна, який зіграв у хокей / Частина карикатури Сергія Йолкіна

      Президент Росії Володимир Путін вкотре продемонстрував свою гру в хокей та забив нібито аж 10 шайб. Уміння господаря Кремля так вразили художника Сергія Йолкіна, що він створив карикатуру, в якій припустив, що три з забитих Путіним шайб влучили у штаб "Ісламської держави".

      Окрім хизування своїми спортивними вміннями, президент Росії потрапив і в конфуз під час хокейної гри. Так, на хокейному гала-матчі Нічної хокейної ліги в Сочі Путін сильно впав на лід та вдарився, коли махав глядачам, об’їжджаючи льодову арену на ковзанах.

      Читайте також: Знову про мову: Парубій "розплющив язика" Путіну

      які ще карикатури малювали на путіна:
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      Теги: Новини Росії Новини Спорту Спорт Хокей Володимир Путін Курйозні новини Карикатура Меми
      Джерело: 24 канал
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