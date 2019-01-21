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      Грубе порушення прав і свобод: Денісова звернулася до Єврокомітету через катування Павла Гриба

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      Павло Гриб
      Павло Гриб / Фото з відкритих джерел

      Українська омбудсвумен Людмила Денісова направила до президента Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню звернення стосовно політв'язня Павла Гриба, якого незаконно утримують у РФ.

      Про це правозахисниця написала на своїй Facebook-сторінці.

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      Занепокоєна грубим порушенням прав і свобод громадянина України Павла Гриба, який утримується у ростовському СІЗО. У 20-річного Павла діагностовано низку серйозних захворювань і він потребує термінової медичної допомоги. До того ж, зі слів хлопця, до нього застосовувалося фізичне насильство,
      – зазначила Денісова.

      За її словами, співробітники правоохоронних органів РФ побили Гриба ще під час затримання, вимагали визнання вини. Знущання над хлопцем продовжувалося також під час конвоювання до СІЗО Ростова-на-Дону.

      "Звертаюся до Миколи Гнатовського, Президента Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, та прошу його втрутитися у ситуацію з українським політв’язнем Павлом Грибом", – наголосила омбудсвумен.

      Зазначимо, нещодавно Павло Гриб заявив у суді про підміну російським слідством ключового свідка у його справі. Замість Тетяни Єршової, яку, за версією звинувачення, він схиляв до тероризму, у залі виступала інша дівчина, а листування від її імені вели силовики.

      Нагадаємо, Павло Гриб вже понад рік перебуває за ґратами у Росії. ФСБ закидає українцю підбурювання громадянки РФ до вчинення теракту. Російські спецпризначенці виманили Павла до Білорусі, а звідти перевезли до Краснодарського краю, там його і ув'язнили. Павло – інвалід дитинства і без щоденного приймання ліків його життя під загрозою.

      Хто такий Павло Гриб?Павло Гриб – український політв'язень, який зник у серпні 2017 року в Білорусі. За словами українця, його схопили невідомі на автостанції Гомеля, а потім переправили до Росії. Юнакові інкримінують тероризм. Мовляв, він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

      Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ Заручники Новини політики Людмила Денісова
      Джерело: 24 Канал
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