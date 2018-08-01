Топ-6 міфів про грудне вигодовування: що необхідно знати

З 1 серпня по 7 серпня відзначають Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Здавалося б, навіщо підтримувати такий природний процес? Бери і годуй. Але все не так просто. Суспільство настільки викривлено і неправдиво володіє інформацією про годування грудьми, що цей процес став болючим, важким і часто неприйнятним…

Чому так трапляється? На нашу думку, через брак адекватної інформації. При чому правду мають знати не лише батьки, а й усі. Саме за такого розкладу не буде дурних порад, думок, засудження. Які відбуваються переважно через банальне незнання. Людям варто розібратися у механізмі годування грудьми та навіщо це взагалі потрібно. До Дня підтримки гв (саме так скорочують грудне вигодовування) редакція 24 каналу зібрала найпоширеніші міфи про годування грудьми та спробує їх розвінчати.

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По всьому світу проводять акції з підтримки гв

Міф №1: це боляче

Ні, годувати грудьми – це не боляче. За умови, якщо жінка правильно прикладає дитину та дотримується правил успішного гв. Для того, аби не мати проблем з прикладанням, радимо ознайомитися з інформацією перед народженням дитини, на курсах для майбутніх батьків чи у спеціалістів. Так-так, існує професія грудний консультант. Саме вони можуть допомогти жінці встановити лактацію та годувати з приємністю. Не мамолог (лікар, який займається молочними залозами) чи тим більше санітарка в пологовому будинку, а саме грудний консультант.



Грудне чи штучне вигодовування – обирати кожному

Основні правила успішного годування:

- дитина має захоплювати не лише сосок, а всю ореолу;

- перевірте вуздечку немовлятка (у разі проблем – це легко виправити);

- годуйте на вимогу дитини, не рідше ніж раз в 2 години;

- спільний сон та слінг – супутники успішного гв, хоча й не обов’язкові умови;

- відмовтеся від пляшок і дурників;

- не масажуйте груди, не "загартовуйте" соски, це дурні міфи, які можуть нашкодити;

- носіть зручну білизну для годування, спіть без бюстгальтера;

- прикорм (вода теж) лише після 6 місяців за ознак готовності дитини пробувати їжу;

- мама має отримувати максимум позитивних емоцій і відпочивати.

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№2: не у всіх жінок є молоко

Щодо емоцій хочемо розповісти детальніше. Позитивний настрій мами необхідний для механізму вироблення молока. Отже, про механізм. Для того, щоб вироблялося грудне молоко – необхідні 2 гормони: пролактин і окситоцин. Окситоцин – гормон радості, тому жінці необхідно відчувати позитивні емоції, відпочивати та насолоджуватися материнством.



Гв має цікавити і маму, і тата

Чим частіше і довше немовля біля грудей – тим більше молока. Молоко прибуває під час прикладання, не буває "пустих грудей", "непоживного молока" і т.д. Все грудне молоко – ідеальне за складом саме для вашого немовлятка. До речі, "немолочні" жінки – це теж не більше ніж міф. Адже лактацію можна викликати навіть у жінки, яка не народжувала. Лише мізерний відсоток жінок справді не можуть годувати грудьми. Більшість випадків, коли немовлят переводять на суміш, – це неправильне встановлення лактації, а не фізіологічна проблема. Тож розібравшись із механізмом, ви зрозумієте: жодна гомеопатія, лактаційні чаї, народні методи не впливають на кількість чи тим більше якість молока.

№3: при гв необхідна сувора дієта

Вище ми вже трохи зачепили тему харчування жінки, яка годує. Так от, попри поширену думку, що при гв треба дотримуватися суворої дієти, – це неправда. При грудному годуванні жінці можна вживати звичайну здорову їжу. Включно з шоколадом, кавою та свіжими фруктами.

Вважається, що строга дієта мами допоможе дитині з коліками. Однак коліки – це розвиток нервової системи і до харчування це не має жодного відношення. Якщо ж ідеться про гази, то це індивідуально в кожного немовлятка. Лише окремі продукти можуть викликати в дитини дискомфорт, а може й не буде жодних. Тут просто треба мати міру і спостерігати.

Ще одна причина порад жити мамі святим духом – алергії. Алергія теж справа індивідуальна. Тут знову ж таки треба спостерігати. А ще часто алергію плутають з акне новонароджених (висипка у перші місяці дитини, викликана материнськими гормонами).



Найважливіші перші місяці

Тож годуючи жінки можуть і мають харчуватися смачно і різноманітно. Тим більше смачна їжа сприяє позитивним емоціям, які (як ми вже з’ясували) необхідні для гв. Щодо пиття. Не треба пити 3 літри узвару, як часто радить старше покоління. Жінки, які годують, мають пити, як і всі решта, з розрахунку 30 мл води на 1 кг ваги в добу. Коров’яче та козяче молоко також нічим не допоможуть, хіба викличуть дискомфорт в мами, адже важко перетравлюються. А лактаційні чаї – звичайний маркетинг.

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№4: грудне вигодовування псує фігуру

Ні. Кожне грудне годування – це втрати калорій. Тож якраз навпаки грудне годування може допомогти позбавитися зайвої ваги після вагітності. До речі, під час гв можна займатися спортом. Розповіді, що через тренування зникне молоко, не зовсім правдиві. Головне мати міру і займатися у зручній білизні. Ну і, звісно ж, не починати займатися, поки повністю не відновиться організм: 6 тижнів – і можна приступати до легких вправ, 6 місяців – до звичних фізичних навантажень. Якщо, звісно, немає протипоказань.

ГВ може зіпсувати форму грудей? Так, таке може трапитися. Але через різке і неправильне припинення гв. Якщо жінка поступово припиняє годувати грудьми, без допомоги ліків (це вкрай небезпечно), груди відновляться за певний час і будуть виглядати, як до народження дитини. Головне – стежити за своєю вагою. Адже різкі втрата чи набір ваги значно небезпечніші для вигляду грудей.

А от відмова взагалі годувати дитину грудьми якраз може негативно вплинути на вигляд грудей… До речі, за статистикою, жінки, які годують, значно рідше страждають від раку молочних залоз.

№5: годувати після року – шкідливо

Поширений міф, що годувати дитину треба лише до того часу, поки вона не почне їсти дорослу їжу. Або максимум до року. Потім молоко, начебто, не корисне, і дитина може занадто прив’язатися до мами. Так от, ця думка абсолютна необґрунтована. За даними МОЗ, ВООЗ та ЮНІСЕФ, грудне вигодовування має тривати до 2 і більше років. Звісно, межу встановлює кожна жінка сама, адже це її тіло. Але тим не менше, годування після року корисне і потрібне дитині. Адже гв – це не лише спосіб харчування для немовлятка, це відчуття захисту, спілкування з мамою.



Грудне годування після року важливе і для мами, і для дитини

№6: гв – це важко

А от і ні. Грудне годування – це природно і у разі, якщо у вас все склалося, легко. Їжа для немовлятка у мами завжди із собою, потрібної температури та складу. При гв не треба думати про пляшки, стерилізацію, підігрівання, вимірювання температури суміші. А що вже говорити про економію?



Ця мама справляється відмінно

Багато хто вважає, що мама, яка годує грудьми, прив’язана до дитини. Але це не так. Завжди можна зцідити і заморозити молоко. Це дозволяє мамі відлучитися навіть на кілька днів. А діти після року прикладаються до грудей все рідше. Тож мама може спокійно виходити на роботу і при цьому не розривати таке потрібне дитині грудне вигодовування. Є багато прикладів, коли мами виходять на роботу у 3-4 місяці немовлятка і успішно годують до 2 і довше років.

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Розуміючи усе це, навряд чи люди будуть обурюватися привселюдному годуванню. Чи надміру дивуватися, що європейки годують немовлят у стінах парламенту, а загалом молоді мами живуть звичним життям: зустрічі з друзями, мандри, спорт, літаки.

Хочеться наголосити, грудне вигодовування – це індивідуальний вибір жінки. Ніхто не має права змушувати її до гв. Саме жінка встановлює рамки, доки годувати і чи взагалі годувати. І нав’язувати гв так само не варто, як і відмовляти від нього.