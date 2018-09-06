Група "Був’є" зняла кліп у підтримку збірної України з футболу: відео

Соліст групи "Був’є" Олександр Положинський разом з телеканалами "Футбол 1/2" записали кліп на пісню "Ось Тобі Моя Рука", яка присвячена збірної України з футболу.

"Ця пісня за змістом вийшла за рамки футболу. Мені здається, вона може стати близькою не тільки тим, хто цікавиться футболом. Про футбол там немає жодного слова. Писалась пісня спеціально для підтримки нашої збірної. Думаю, що ми трохи неправильно ставимося до своїх футболістів. Підтримувати легко, коли команда виграє, їй все вдається, коли в ворота суперника забивається багато голів. У такому випадку, спеціальна пісня і не потрібна, щоб додавати наснаги. Тоді вже просто вирують емоції. А щоб людей згуртувати, об’єднати на підтримку, така пісня необхідна. Гарний символ підтримки, коли ти подаєш людині відкриту долонь і її приймають, даючи у відповідь свою. І результат зустрічі – міцне рукостискання", – сказав соліст гурту "Був’є" Олександр Положинський.

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Ця пісня – це лист підтримки від усіх вболівальників збірної, який наповнений духом українського патріотизму і силою віри. Кожне слово цієї пісні – це те, чим живе уболівальник, який йде на стадіон. Його мотив, його єднання з головною командою. Вона має надихнути наших хлопців на нові досягнення та перемоги.

Відео на пісню "Ось тобі моя рука" від групи "Був'є"

Варто додати, що ця мелодія стане постійним супутником національної збірної та буде супроводжувати всі матчі нашої команди. Адже кліп зняли за підтримки каналів "Футбол 1/2", який і транслює матчі збірної.