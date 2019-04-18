Група компаній "Укрлендфармінг" планує завершити посів ярих до 7 травня

Один з найбільших агрохолдингів Європи – Група компаній "Укрлендфармінг" – має в своєму розпорядженні достатньо коштів для проведення весняної посівної ранніх ярих культур.

Про це повідомляє прес-служба "Укрлендфармінг".

"Добрива Група "Укрлендфармінг" закупила восени, вони в достатній кількості. Насіння поставляються відповідно до графіка. Практично 70% від закуповуваних знаходяться вже в регіональних підрозділах, а насіння власного виробництва ми допрацьовуємо на насіннєвому заводі Групи. Вони будуть повністю поставлені в регіони до 15 квітня. Паливо купуємо в плановому режимі і вже закупили 65% від необхідного на перше півріччя обсягу", – йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що за станом на 9 квітня посівна кампанія в "Укрлендфармінг" тільки починається, оскільки основні ярі культури, серед яких соняшник, кукурудза і соя, вимагають прогрівання грунту на глибину посіву до температури понад 8 градусів, що є проблематичним при теперішньої весни і зміні клімату.

При цьому, в "Укрлендфармінг" підкреслили, що технічні можливості холдингу дозволяють оперативно впорається з посівною кампанією і завершити посів до 5-7 травня поточного року.

Крім того, в прес-службі відзначили, що посівна кампанія для "Укрлендфармінг" в 2019 році подорожчає, в основному за рахунок придбання високопродуктивного насіння передових виробників – "Сингента", "Кортева", "Монсанто", "Лімагрейн" та інших, а також за рахунок переходу на засоби захисту рослин від мультинаціональних виробників – до 65% від потреби.

У прес-службі також додали, що посіви озимих культур групи компаній перезимували добре завдяки сніжному покриву.

"Зараз "Укрлендфармінг" проводить ревізію стану посівів озимих культур, і очікується, що їх втрати при перезимівлі незначні, на рівні 3-4% від засіяних восени площ, в основному в пізні терміни посівів, які не мають перспектив хорошого врожаю", – підкреслили в прес-службі.

У той же час, в прес-службі додали, що весняний перепад температур при відновленні вегетації може негативно вплинути на розвиток озимих, але в "Укрлендфармінг" очікують стабілізації температур і хорошого врожаю.

Як повідомляв УНІАН, в 2019 році завдяки вдалим погодних умов, велика частина посівів озимих групи компаній "Укрлендфармінг" знаходиться в хорошому стані.

Згідно з даними Мінагропроду, 7 березня в семи областях України стартували весняно-польові роботи.

"Укрлендфармінг" є найпотужнішим в Україні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, який керує найбільшим в країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему загальною площею 570 тис. га. Агрохолдинг експортує свою продукцію в 40 країн світу і є одним з найбільших платників податків України.