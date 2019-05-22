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      Група компаній "Укрлендфармінг" засіяла яровими зерновими 85% запланованих площ

      32 Читать новость на русском
      "Укрлендфармінг"
      "Укрлендфармінг"

      У компанії "Укрлендфармінг" повністю завершили сівбу соняшнику, продовжується посів кукурудзи та сої.

      Один з найбільших агрохолдингів Європи – група компаній "Укрлендфармінг" засіяла яровими зерновими і зернобобовими культурами, а також олійними 85% запланованих площ, повідомила прес-служба групи компаній у відповідь на запит УНІАН.

      "Посівна кампанія на полях групи "Укрлендфармінг" ще триває. Це пов'язано з дощами і фізичною неможливістю виходу в поле. Залишається засіяти близько 15% площ",  сказано в повідомленні.

      У прес-службі зазначили, що станом на 22 травня в "Укрлендфармінгу"повністю посіяли соняшник, завершено посів кукурудзи на 97%, а сої – на 70%.

      При цьому, згідно з повідомленням, погодні умови навесні 2019 року через часті дощі не сприяли ні швидкому проведенню посівної, ні якісного розвитку вже посіяних ярих культур. Щоб знизити вплив несприятливих погодних умов на майбутній урожай, в групі компаній "Укрлендфармінг" використовують якісне насіння, добрива та засоби захисту рослин, а також нові технології.

      Прес-служба зазначила, що станом на середину травня посіви на полях групи компаній були в задовільному стані.

      "При нормальних погодно-кліматичних умовах можливий хороший урожай, оскільки стабілізувався вологозабезпечення на стартових стадіях розвитку культур", підкреслили в прес-службі.

      За даними компанії, погодні умови червня суттєво вплинуть на розвиток ранніх ярих культур, липня – позначаться на кукурудзі, а з серпня позначаться на врожаї сої і соняшнику. Як повідомляв УНІАН, група компаній "Укрлендфармінг" 8 квітня розпочала весняну посівну кампанію ярих зернових культур під урожай 2019 року.

      Довідка

      "Укрлендфармінг" є найпотужнішим в Україні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, який управляє найбільшим в країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему загальною площею 570 тис. га. Агрохолдинг експортує свою продукцію в 40 країн світу і є одним з найбільших платників податків України.

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      Теги: Укрлендфармінг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
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