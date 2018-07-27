Топ-7 неймовірних фактів про групи крові, про які ви могли не знати

Існують чотири групи крові, які можуть розповісти про людину її органзім чимало цікавого. Деякі цікаві факти допоможуть краще розуміти себе і своє тіло.

Група крові — це класифікація крові за наявністю або відсутністю певних успадковуваних антигенів (білки, вуглеводи, глікопротеїни тощо) на поверхні еритроцитів. У людини відомо 35 систем груп крові, серед яких найважливішими є система AB0 та система Rh(RhD). І у випадку переливання крові тільки несумісність за цими двома системами може становити серйозну загрозу для здоров'я.

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Чи не найважливішими факторами груп крові є їхня сумісність та сумісність по плазмі. Адже навіть така універсальна група крові як перша, має певний нюанс.

1. Сумісність по групі крові

- 1 група: є універсальним донором для всіх інших груп, але приймати кров може тільки 1 групу;

- 2 група: може бути донором для 2 і 4 груп, але прийняти кров може лише від 2 і 14;

- 3 група: є донором для 3 і 4, прийняти кров може від 3 і 1;

- 4 група: може прийняти будь-яку групу крові, але донором може бути виключно для 4.

2. Сумісність по плазмі

- 1 група: універсальний одержувач, але віддати плазму може виключно 1 групі;

- 2 група: може отримувати плазму від 4 і 2, а донором бути для 2 і 1;

- 3 група: може отримувати плазму від 3 і 4, а донором бути строго для 3 і 1;

- 4 група: бувши універсальним донором, може отримувати плазму виключно від 4.

Сумісність по групі крові та плазмі

3. Резус-фактор крові буває позитивний (має D-антиген) і негативний (антиген відсутній). Тож, якщо у майбутньої породіллі кров з негативним резусом, а у батька – з позитивним резусом, є ймовірність виникнення резус-конфлікту з серйозними наслідками: розпад еритроцитів (гемолітична хвороба) і вироблення незрілих еритроцитів у дитини (еритробластоз плода).

Якщо вчасно вдатись до правильного лікування – це допоможе зберегти дитину. На 28 тижні вагітності жінці необхідно зробити ін'єкцію плазми крові, щоб уникнути появи антитіл. Те ж саме потрібно зробити протягом 72 годин після пологів.

4. Кожній людині, відповідно від групи крові, притаманні такі головні риси характеру:

- 1 група: уважність, практичність, чуйність, наполегливість;

- 2 група: організованість, лідерство, милосердя, ефективність;

- 3 група: гнучкість, медитативність, орієнтованість на результат, доброзичливість;

- 4 група: спокій, вільнодумство, раціональність, сила.

5. Реакція на стрес також у власника певної групи дуже різна:

- 1 група: часті спалахи гніву (передаються у спадок). Як заспокоїтись: візуалізуйте приємні речі та моменти.

- 2 група: дуже висока сприйнятливість стресу, необхідно багато часу для відновлення. Як заспокоїтись: пийте багато рідини.

- 3 група: переважно спокійно сприймаєте стрес, іноді може перейти у стан "вийти з себе".

- 4 група: дуже важко вивести з рівноваги – відмінно справляєтесь зі стресом. Як заспокоїтись: фізичні навантаження і активний спосіб життя.



Групи крові: головні риси характеру та реакція на стрес

6. Як зазначають науковці, не менш важливим є певне харчування для кожної групи крові:

- 1 група: риба, м'ясо і овочі. Уникайте: молочних та оброблених продуктів.

- 2 група: риба, йогурт, курка, вегетаріанська їжа. Уникайте: гострих продуктів, кави і бобових.

- 3 група: риба, баранина, молочні продукти, овочі і чай. Уникайте: консервантів і алкоголю.

- 4 група: свіжі, екологічно чисті продукти. Уникайте: смаженої їжі, вона забирає енергію.

7. Причиною жирових відкладень є як і зловживання певних продуктів, так і харчові звички:

- 1 група: скупчення зайвого жиру викликане нерегулярним харчуванням.

- 2 група: скупчення жиру відбувається через надмірне вживання цукровмісних і м'ясних продуктів.

- 3 група: погано засвоюється хліб і смажена їжа.

- 4 група: жир накопичується через бездіяльність.

Групи крові: харчування та жирові відкладення

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