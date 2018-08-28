Група медиків збувала наркотичні засоби на Дніпропетровщині: подробиці

На Дніпропетровщині лікар-нарколог та дві медсестри збували "на сторону" препарати наркозамісної терапії. У зловмисників знайшли понад 600 пігулок, заборонених у вільному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Дніпропетровській області.

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Під час обшуку за місцем роботи та проживання лікаря-нарколога і двох медсестер поліцейські виявили метадон, матефін, фенозепам та інші пігулки, заборонених у вільному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці провели 5 санкціонованих обшуків. Зокрема, у поліклініці, а також – за місцями проживання підозрюваних.

Наразі всі знахідки направили на експертизу. За її результатами буде прийнято рішення про оголошення медикам підозри у скоєнні злочинів, передбачених статтями 307, 308 та 320 Кримінального кодексу України.



У зловмисників знайшли велику кількість заборонених препаратів та великі суми грошей, вилучені за їх реалізацію



Вилучені препарати