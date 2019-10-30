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      Група Метінвест готова інвестувати в екологічну модернізацію 400 мільйонів доларів

      96 Читать новость на русском
      Група Метiнвест
      Група Метiнвест / pr.ua

      В межах міжнародного інвестиційного форуму, який проходить у Маріуполі, Група Метiнвест підписала Меморандум про взаєморозуміння з трьома муніципалітетами.

      Міськради Маріуполя, Запоріжжя та Кривого Рогу потрапили до угоди про співпрацю та покращення навколишнього середовища. Підписаний меморандум передбачає природоохоронні заходи та екологічну модернізацію, які будуть реалізовуватись найближчі 5 років.

      Генеральний директор Групи Метiнвест Юрiй Риженков зазначив, що на сьогоднішній день тему екології часто використовують для політичних баталій та дезінформації.

      Де суспільство і держава є повноправними партнерами, допомагають просувати і розвивати тему екології, от там індустрія досягає успіхів,
      – пояснив він.

      Документ передбачає відповідальність металургійної компанії за соціальний та екологічний стан у містах, де працюють її підприємства.

      Відповідно до Меморандуму, Група Метiнвест продовжить модернізацію виробництва і буде допомагати реалізовувати міські програми охорони та оздоровлення навколишнього середовища.

      Загалом у екологічну модернізацію та природоохоронні заходи компанія за шість років готова інвестувати понад 400 млн доларів.

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      Теги: Екологія Металургія Новини України Новини Запоріжжя Новини Кривого Рогу Новини Маріуполя
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