Група Метінвест готова інвестувати в екологічну модернізацію 400 мільйонів доларів

В межах міжнародного інвестиційного форуму, який проходить у Маріуполі, Група Метiнвест підписала Меморандум про взаєморозуміння з трьома муніципалітетами.

Міськради Маріуполя, Запоріжжя та Кривого Рогу потрапили до угоди про співпрацю та покращення навколишнього середовища. Підписаний меморандум передбачає природоохоронні заходи та екологічну модернізацію, які будуть реалізовуватись найближчі 5 років.

Генеральний директор Групи Метiнвест Юрiй Риженков зазначив, що на сьогоднішній день тему екології часто використовують для політичних баталій та дезінформації.

Де суспільство і держава є повноправними партнерами, допомагають просувати і розвивати тему екології, от там індустрія досягає успіхів,

– пояснив він.

Документ передбачає відповідальність металургійної компанії за соціальний та екологічний стан у містах, де працюють її підприємства.

Відповідно до Меморандуму, Група Метiнвест продовжить модернізацію виробництва і буде допомагати реалізовувати міські програми охорони та оздоровлення навколишнього середовища.

Загалом у екологічну модернізацію та природоохоронні заходи компанія за шість років готова інвестувати понад 400 млн доларів.