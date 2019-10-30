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      Група Метiнвест підписала меморандум про взаємопорозуміння з трьома муніципалітетами

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      Металургія
      Металургія / 112.ua

      В межах міжнародного інвестиційного форуму, що проходить у Маріуполі, Група Метiнвест підписала Меморандум про взаєморозуміння з міськрадами Маріуполя, Запоріжжя та Кривого рогу.

      Цей меморандум передбачає природоохоронні заходи, що впроваджуватимуться найближчі 5 років.

      "Сьогодні в нашій країні тему екології намагаються використовувати для політичних баталій, дезінформації та брехливих новин. Там, де суспільство і держава є повноправними партнерами, які не тільки контролюють, але і допомагають просувати і розвивати тему екології, от там індустрія розвивається і досягає успіхів", – сказав генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

      Документ передбачає відповідальність металургійної компанії за соціальний та екологічний стан у містах, де працюють її підприємства. У своєю чергою, громади трьох міст обіцяють покращити комунальну інфраструктуру, аби пришвидшити економічне зростання за принципами сталого розвитку та зеленої економіки.

      Ми формуємо стратегію нових можливостей, тут, в місті Маріуполь. І, відповідно. не можемо обходити головну проблему, яка є в Маріуполі на шляху її переродження. Це питання екології. Добре, коли бізнес говорить про цю проблему і готовий їй дати раду через інвестиції,
      – зазначив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

      Відповідно до Меморандуму, компанія продовжить модернізацію виробництва та допомагатиме в реалізації міських програм охорони та оздоровлення навколишнього середовища. Загалом в екологічну модернізацію та природоохоронні заходи Групи Метінвест за шість років готова інвестувати понад 400 млн доларів.

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      Теги: Екологія Металургія Новини Кривого Рогу Новини Маріуполя Новини Запоріжжя
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