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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Група поляків із битами напала на українців неподалік Варшави. Одному з них проломили череп

1141 Читать новость на русском
Побиття
Побиття / polradio.pl

У селі Глоскув поблизу Варшави група невідомих напала на трьох громадян України та жорстоко побила одного з них

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Польське радіо.

Як повідомляє видання "Gazeta Wyborcza", Микола, Андрій та Руслан працюють в Асоціації водних компаній у Глоскуві. Їм від 45 до 52 років. "Чоловіки спокійні, ввічливі та доброзичливі, ніколи ні з ким не конфліктували", – розповів виданню їхній колега з роботи.

Українці орендують житло в Глоскуві. У четвер, 3 травня, вони пішли за покупками в місцевий магазин. Після виходу з нього їх зачепив незнайомий чоловік. Між ним та українцями відбулася словесна перепалка. Згодом ситуація почала розвиватися тривожно.

"За їхніми словами, чоловік сказав, що знає, де вони живуть. Він дістав телефон і кудись зателефонував", – розповів співробітник постраждалих.

Коли українці йшли додому, дорогу їм раптово загородили дві автівки, з яких вийшло 6-7 чоловіків. Нападники витягли з багажників бейсбольні бити та накинулися з ними на українців. Двом вдалося втекти. Однак Миколу бандити зловили та жорстоко побили. Під час побиття у чоловіка стався епілептичний напад. До лікарні його привезли з проломленим черепом, численними крововиливами та відкушеним язиком. Чоловік також був нетверезий, тому в такому стані допитати його не змогли.

Про інцидент повідомили в поліцію. Правоохоронці продовжують розшук агресорів і поки не розкривають подробиці обставин інциденту. Зібраний досі матеріал також поки не дозволяє стверджувати, чи напад стався на національному ґрунті.

Теги: Кримінальні новини Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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