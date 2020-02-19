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      Група "Приват" Коломойського і Боголюбова вимагає 25% мита на імпорт російського палива

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      Група "Приват" Ігоря Коломойського і НАК "Нафтогаз" ініціювали спеціальне розслідування щодо імпорту нафтопродуктів з Росії.

      Якщо уряд застосує мита, то це призведе до зростання цін на нафтопродукти і максимізації прибутку переробних заводів.

      Група "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова з іншими учасниками ринку вимагає 25% мита на імпорт російського палива.

      Зараз група "Приват" контролює понад 70% видобутку нафти, понад 80% її переробки і 90% перевалочних потужностей для імпорту нафтопродуктів в морських портах.

      Публічна компанія групи показує збитки для невиплати дивідендів державі. Інвестицій в переробні потужності "Привату" практично немає.

      В таких умовах мита приведуть до збільшення цін на паливо всередині країни і, водночас, максимізації прибутку групи "Приват" Ігоря Коломойського.

      Ініціатори вимагають від держави провести антисубсидійне розслідування і ввести мита на російські дизельне паливо і скраплений газ в розмірі 8,46% з щорічним підвищенням на 4,24 відсоткових пункти до 25,4% в 2024 році.

      Ініціювання введення мит на імпорт дизельного палива і скрапленого газу з Росії здійснено 21 січня. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі має прийняти рішення щодо того, проводити розслідування чи ні, протягом місяця. Тобто, до 21 лютого.

      Якщо рішення Комісії з міжнародної торгівлі буде на користь українських НПЗ, бізнес буде змушений перекласти подорожчання палива в ціну товарів і послуг.

      У підсумку, ініціатива Коломойського відіб'ється на населенні країни двічі. Перший раз – на колонці АЗС для водіїв авто, другий – на касі в магазині для всіх.

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      Теги: Імпорт Мито Укрнафта Нафта Ігор Коломойський Пальне
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