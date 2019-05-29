Група псевдоактивістів штурмом захопила Львівську міську раду

Кілька десятків молодиків виламали вхідні двері до Ратуші.

Представники організацій "Розвиток громади", "Українська спілка учасників АТО", "Національний корпус", "Сокіл" та інші у середу, 29 травня, виламали двері у Львівську міську раду та увірвалися всередину. Про це повідомляє ZAXID.NET.

Як повідомив журналіст видання з місця події, кілька десятків протестувальників близько 10:40 прийшли під стіни львівської Ратуші. До протестувальників вийшли керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко. Однак протестувальники відмовились спілкуватися з представниками мерії на вулиці і почали вимагати впустити їх у велику сесійну залу та покликати заступника міського голови з питання ЖКГ Сергія Бабака.

Коли протестувальникам відмовили у їх вимогах, вони вчинили штовханину та бійку, кинули на землю директора департаменту "Адміністрація міського голови" Євгена Бойка, застосували фізичну силу. Після цього псевдоактивісти виламали двері ратуші, увірвались у міську раду. Протестувальники також виламали двері в "Центр надання адміністративних послуг" на першому поверсі, де вчинили бійку з працівниками ЛКП "Муніципальна варта".

Пізніше протестувальники розділились на кілька груп та направились до кабінетів міського голови Андрія Садового, в.о. заступниці міського голови з гуманітарних питань Галини Слічної та заступника міського голови з питань ЖКГ Сергія Бабака. Наразі вони продовжують перебувати у мерії.

Один із учасників штурму Олег Кіт зняв на відео, як протестувальники передають один одному армійський ніж. У штурмі мерії брали участь юнаки підліткового віку у спортивному одязі.

"Я не вважаю що це активісти – я можу переконливо і твердо говорити, що це є псевдоактивісти, які дестабілізують роботу в місті, і мета їхня – не консолідувати позицію міста з громадською активністю, а внести деструктив, щоб місто перестало розвиватися. І за цим всім стоять люди, які чітко, організовано дають завдання цим людям, які є тут внизу.

Постраждали колеги міської ради, постраждав я, будучи в них під ногами, коли вони мене товкли. Постраждали інші колеги, які від стресу отримали емоційні травми Чого добилися? Місто буде далі працювати, розвиватися, і ми на це зважати не будемо. В них була одна мета – дестабілізувати ситуацію в місті. І за цим всім стоять люди, які організовано дають такі завдання. Цей штаб стоятиме тут доти, доки їхні хазяїни не скажуть звідти забратися. Але місто працює, комунальні служби працюють і забезпечують життя і діяльність нашого міста", – пізніше прокоментував події у міській раді директор департаменту "Адміністрація міського голови" ЛМР Євген Бойко.



О 13:40 на сайті львівської поліції з'явилось офіційне повідомлення, в якому зазначається, що у мерії зараз працюють слідчі. Нікого з протестувальників наразі не затримали.

На місці події працює слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини. Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації, а також притягнення до відповідальності причетних осіб.

На площі Ринок поблизу Львівської міської ради поліцейські здійснюють посилені заходи безпеки з метою недопущення порушень правопорядку,

– йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, 24 травня ці ж люди зірвали засідання виконавчого комітету і облили фарбою заступника мера Львова Геннадія Васьківа та в.о. директора департаменту "Адміністрація міського голови" Євгена Бойка. З понеділка представники "Розвитку громади", "Української спілки учасників АТО", "Національного корпусу", "Рабів до раю не впускають", ВПВ "Патріот" розпочали акцію протесту під мерією. Учасники протесту звинувачують мера і депутатів ЛМР у виділенні квартир чиновникам, махінаціях під час тендерів та відсутності земельних ділянок для учасників АТО.