21:54
4 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Плани Путіна на майбутнє. Недопереворот в Москві
Вєсті Кремля
19:08, 3 лютого
Вєсті. UA. Жир. 12 подвигів Надії Савченко. Відпочинок генпрокурорського середнього класу
Вєсті.UA
19:12, 3 лютого
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Принади й жахіття життя в гуртожитку
Згадати все
00:49, 2 лютого
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Група розслідувачів пояснила, чому виникла плутанина з громадянством пілота Су-25

17:52, сьогодні 2425 Читать новость на русском
Група розслідувачів пояснила, чому виникла плутанина з пілотом Су-25
Група розслідувачів пояснила, чому виникла плутанина з пілотом Су-25 / Фото з відкритих джерел

Загиблий пілот збитого в Сирії російського Су-25 Роман Філіпов не міг бути українським льотчиком — він народився у Примор'ї.

Спочатку у ЗМІ з'явилась інформація, що пілотом літака був, начебто, уродженець Сімферополя Роман Філіпов, який зрадив Україну. Згодом журналіст Юрій Бутусов пояснив, що вбитий сирійськими повстанцями російський льотчик ніколи не був громадянином України – Філіпов був кадровим російським військовим, якого перевели до Криму з РФ.

Читайте також: Збитий Су-25 у Сирії: Міноборони Росії показало відео атаки по бойовиках

Як повідомляє "Громадське" з посиланням на дані розслідування Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team, Роман Філіпов справді не є українським льотчиком — він народився в Примор'ї.

Нам вдалося виявити акаунт Романа Філіпова в соціальній мережі "Однокласники". У його профілі вказано місто Владивосток, а під однією з фотографій вчора і сьогодні з'явилися скорботні коментарі,
— пише CIT.

Окрім того, загиблий у Сирії пілот, в кишені якого знайшли документи на ім'я Романа Філіпова, може бути не ним, а наприклад, командиром ескадрильї того ж Філіпова, "який склав рапорт про нагородження підлеглого, складений від імені командира "змішаного авіаційного полку особливого призначення" Сергія Аксьонова".

Тож у СІТ підкреслили, що загиблий не ніс службу у ВПС України, адже являється кадровим військовим РФ.

"При цьому не можна повністю виключати можливість наявності в ВКС РФ двох Романів Філіпових, обидва з яких — пілоти Су-25", — зазначають розслідувачі.

Нагадаємо, 3 лютого з'явилась інформація про те, що у сирійській провінції Ідліб збито російський військовий літак-штурмовик Су-25. Вбитий сирійськими повстанцями російський льотчик був майором Збройних сил Росії Роман Філіппов.

Теги: Новини України Жертви Новини Росії авіація Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Найсмішніші меми тижня: 210 спартанців Путіна, Гу Жва, здохнути у Сирії
сьогодні, 20:00 Найсмішніші меми тижня: 210 спартанців Путіна, Гу Жва, здохнути у Сирії
2001
Номер не пройде: що МВФ вимагає від України та як влада це виконуватиме
сьогодні, 19:01 Номер не пройде: що МВФ вимагає від України та як влада це виконуватиме
Блог Медіа 1832
Путин и Трамп на краю пропасти: в чем похожи два президента?
сьогодні, 16:02 Путин и Трамп на краю пропасти: в чем похожи два президента?
Блог Медіа 2034
Наскільки відрізняється український середній клас від європейського: яскраві приклади
сьогодні, 14:01 Наскільки відрізняється український середній клас від європейського: яскраві приклади
Христина Бердинських 4596
День народження Facebook: як соцмережа змінила наше життя і чого від неї очікувати у 2018 році
сьогодні, 13:30 День народження Facebook: як соцмережа змінила наше життя і чого від неї очікувати у 2018 році
Ігор Саджениця 475
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Мей поставила терористів Донбасу в один ряд із "Хезболлою"
21 вересня 2017 , 06:53
В НАБУ назвали причину обшуків у сина Авакова
 31 жовтня 2017 , 14:27
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук