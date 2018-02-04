Група розслідувачів пояснила, чому виникла плутанина з громадянством пілота Су-25

Загиблий пілот збитого в Сирії російського Су-25 Роман Філіпов не міг бути українським льотчиком — він народився у Примор'ї.

Спочатку у ЗМІ з'явилась інформація, що пілотом літака був, начебто, уродженець Сімферополя Роман Філіпов, який зрадив Україну. Згодом журналіст Юрій Бутусов пояснив, що вбитий сирійськими повстанцями російський льотчик ніколи не був громадянином України – Філіпов був кадровим російським військовим, якого перевели до Криму з РФ.

Читайте також: Збитий Су-25 у Сирії: Міноборони Росії показало відео атаки по бойовиках

Як повідомляє "Громадське" з посиланням на дані розслідування Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team, Роман Філіпов справді не є українським льотчиком — він народився в Примор'ї.

Нам вдалося виявити акаунт Романа Філіпова в соціальній мережі "Однокласники". У його профілі вказано місто Владивосток, а під однією з фотографій вчора і сьогодні з'явилися скорботні коментарі,

— пише CIT.

Окрім того, загиблий у Сирії пілот, в кишені якого знайшли документи на ім'я Романа Філіпова, може бути не ним, а наприклад, командиром ескадрильї того ж Філіпова, "який склав рапорт про нагородження підлеглого, складений від імені командира "змішаного авіаційного полку особливого призначення" Сергія Аксьонова".

Тож у СІТ підкреслили, що загиблий не ніс службу у ВПС України, адже являється кадровим військовим РФ.

"При цьому не можна повністю виключати можливість наявності в ВКС РФ двох Романів Філіпових, обидва з яких — пілоти Су-25", — зазначають розслідувачі.

Нагадаємо, 3 лютого з'явилась інформація про те, що у сирійській провінції Ідліб збито російський військовий літак-штурмовик Су-25. Вбитий сирійськими повстанцями російський льотчик був майором Збройних сил Росії Роман Філіппов.