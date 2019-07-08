Грузинського журналіста Габунію, який обматюкав Путіна, відсторонили від роботи

Грузинський телеканал "Руставі-2" призупинив повноваження і відсторонив від роботи журналіста Георгія Габунію, який у прямому ефірі обматюкав російського президента Володимира Путіна.

Обмеження поширюється на усі програми, які готує та веде журналіст, повідомляє телеканал "Руставі-2".

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Рішення про відсторонення ухвалив орган саморегулювання грузинського телеканалу. Журналіста відсторонили на 2 місяці.

Зауважимо, Габунія нецензурно вилаявся на адресу Путіна в ефірі своєї авторської програми "Постскриптум".

Это эфир грузинского телеканала «Рустави-2» (18+)

Руководство канала отказалось за это извиняться.

Эти люди потеряли абсолютно все человеческое.

Грузия - фантастическое разочарование! pic.twitter.com/uAINJaIHyD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 липня 2019 р.

Що відомо про мати на адресу Путіна на грузинському ТБ?В ефірі грузинського телеканалу "Руставі-2" ведучий Георгій Габунія російською мовою звернувся до Володимира Путіна. Використовуючи нецензурну лексику, він пропонував президенту РФ "забиратися з Грузії разом зі своїми рабами", назвав президента "смердючим окупантом" й у грубій формі згадав його рідних.



Такі дії журналіста засудила грузинська президентка Саломе Зурабішвілі. А у МЗС країни назвали цей інцидент провокацією, яка "спрямована на поглиблення й без того складної ситуації у відносинах Росії та Грузії".



Окрім того, 8 липня "Руставі-2" припинив ефір через протести під офісом телеканалу. Цікаво, що засудити дії журналіста прийшли не пересічні грузини, а люди, яких зібрала