Грузинського журналіста після скандалу з матюками і Путіним таки не звільнять

Грузинському журналісту, який в ефірі своєї програми обматюкав президента Росії Володимира Путіна, вирішили дозволили повернутися на роботу.

Новий власник "Руставі 2" Паата Салія, не має наміру втручатися в редакційну політику телеканалу, про це повідомляє російський "Інтрефакс".

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Після скандалу Георгія Габунію відсторонили від роботи на два місяці, однак після цього він зможе повернутись – звільнати його не мають наміру.

Зазначимо, новий власник грузинського телеканалу Кібар Халваші звільнив гендиректора Ніку Гварамію і призначив новго – Паата Салію.

Сам Гварамія назвав свою відставку політично вмотивованою. Адже його контракт діяв до грудня 2020 року. А ще за його даними, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і очільник Кремля Владімір Путін, начебто, особисто вимагали закрити "Руставі-2".

Зі свого боку, представники колективу "Руставі 2" висунули новому гендиректору пропозицію створити громадську раду, яка контролюватиме кадрове питання в телекомпанії. Салія обіцяв обговорити цю тему з власником телеканалу.

Що сталось на грузинському телеканалі?Ще 8 липня журналіст Георгій Габунія в ефірі телеканалу "Руставі-2" обматюкав президента РФ російською мовою. Він назвав його смердючим окупантом та грубо висловився про його рідних.



Грузинська влада різко засудила дії журналіста Георгія Габунії. На каналі ведучого відсторонили від роботи на два місяці, проте не звільнили. Під будівлею телеканалу одразу зібрався мітинг і каналу довелося тимчасово зупинити ефір.



У Росії інцидент було засуджено на найвищих рівнях влади. Держдума пригрозила додатковими санкціями державі. Сам Путін заявив, що нібито не накладав би санкції на країну через висловлювання ведучого.