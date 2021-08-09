Маски повертаються: у Грузії знову посилили карантинні заходи
9 серпня 2021 , 16:15Читать новость на русском
Джерело:"Грузія онлайн"
У Грузії знову запровадили масковий режим. З 10 серпня громадяни та туристи змушені носити маску на відкритому просторі, аби вберегти себе від COVID-19.
Також наявність маски обов'язкова у місцях, де є понад 5 осіб. Причиною такого рішення стало погіршення епідеміологічної ситуації за останній період.
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У Грузії скасували зобов'язання носити маску в відкритому просторі 22 червня. Водночас обмеження ще залишалось в силі щодо подій, які відбувались у закритому приміщенні.Довідка. Велика Британія з 19 липня скасувала масковий режим. Також наприкінці липня, попри вимоги Міністерства охорони здоров'я, масковий режим скасували і в Чехії.
COVID-19 у Грузії
- Лише за добу зафіксували 2236 заражень, а також померли 44 людини.
- Локдаун у Грузії тривав декілька місяців. Його вважали одним з найжорсткіших у Європі.
- В країні повністю зупиняли міський та міжміський транспорт. Також запроваджували комендантську годину.
- Обмеження поступово скасували.