Маски повертаються: у Грузії знову посилили карантинні заходи

9 серпня 2021 , 16:15
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Джерело:

"Грузія онлайн"

У Грузії знову запровадили масковий режим. З 10 серпня громадяни та туристи змушені носити маску на відкритому просторі, аби вберегти себе від COVID-19.

Також наявність маски обов'язкова у місцях, де є понад 5 осіб. Причиною такого рішення стало погіршення епідеміологічної ситуації за останній період.

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У Грузії скасували зобов'язання носити маску в відкритому просторі 22 червня. Водночас обмеження ще залишалось в силі щодо подій, які відбувались у закритому приміщенні.

Довідка. Велика Британія з 19 липня скасувала масковий режим. Також наприкінці липня, попри вимоги Міністерства охорони здоров'я, масковий режим скасували і в Чехії.

COVID-19 у Грузії

  • Лише за добу зафіксували 2236 заражень, а також померли 44 людини.
  • Локдаун у Грузії тривав декілька місяців. Його вважали одним з найжорсткіших у Європі.
  • В країні повністю зупиняли міський та міжміський транспорт. Також запроваджували комендантську годину.
  • Обмеження поступово скасували.
Автор: Тетяна Пасічник