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      Губернатор Одещини запустив проект "Мобільна поліклініка"

      45 Читать новость на русском
      Максим Степанов
      Максим Степанов / unian.ua

      На Одещині запрацював спеціальний проект "Мобільна поліклініка", завдяки якому медичну допомогу отримають мешканці навіть найвіддаленіших сіл області.

      Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Степанов.

      "Будемо чесними: на жаль, в області спостерігається нестача деяких фахівців на районному рівні. Але це не привід залишати пацієнтів без допомоги! Тому я ініціював запуск проекту "Мобільна поліклініка". Огляди пройдуть в усіх районах без винятку. Абсолютно безкоштовно для людей. Проект системний, розрахований не на один рік", – заявив Максим Степанов.

      Він підкреслив, що проект є частиною реформи сільської медицини, якій дав старт Президент Петро Порошенко.

      За словами голови ОДА, так звані авто-амбуланси з’являться у 75 населених пунктах області. Тільки на першому етапі медики оглянуть понад 20 тисяч селян.

      Степанов додав, що безкоштовну діагностику здійснюватимуть дві команди фахівців: кардіологи, офтальмологи, гінекологи, ендокринологи та спеціалісти ультразвукової діагностики. Окрім того, у "мобільній поліклініці" є пересувний мамографічний кабінет.

      "Мобільна поліклініка" має виявити найбільш поширені хвороби на ранніх стадіях. За потреби пацієнтів направлять для обстеження та лікування у спеціалізовані медичні заклади.

      Також, як заявив Максим Степанов, пацієнти зможуть скористатися програмою "Доступні ліки".

      Нагадаємо, 59 препаратів можна отримати безкоштовно, а 202 засоби – з невеликою доплатою в аптеці. Тим, хто не зможе самостійно відвідати аптеку – препарати доставлять додому.

      Теги: Новини України Здоров'я Лікування Новини Одеси Медицина
      Джерело: 24 Канал
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