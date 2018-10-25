Губернатор штату Нью-Йорк розпорядився подвоїти охорону важливих інфраструктурних об'єктів
Ендрю Куомо доручив подвоїти охорону на важливих інфраструктурних об'єктах штату після масової розсилки поштою пакетів з вибуховими пристроями.
Про це політик повідомив у своєму Twitter.
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Я направляю 100 додаткових солдатів Національної гвардії штату Нью-Йорк і доручаю державним правоохоронним органам подвоїти охорону на найважливіших об'єктах в Нью-Йорку,
– йдеться у заяві губернатора.
Зазначається, що мова йде про мости, тунелі, аеропорти та системи громадського транспорту.
Куомо підкреслив, що головним пріоритетом для влади є громадська безпека.
Нагадаємо, у середу,24 жовтня, в пошті відправленій у дім Гілларі та Білла Клінтонів у Нью-Йорку, знайшли вибуховий пристрій.
Згодом до редакції CNN у Нью-Йорку невідомі надіслали поштою вибуховий пристрій. Будівлю оточили правоохоронці, проводиться евакуація. Такого ж листа з вибухівкою було відправлено у Білий дім.