Губернатор штату Нью-Йорк розпорядився подвоїти охорону важливих інфраструктурних об'єктів

Ендрю Куомо доручив подвоїти охорону на важливих інфраструктурних об'єктах штату після масової розсилки поштою пакетів з вибуховими пристроями.

Про це політик повідомив у своєму Twitter.

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Я направляю 100 додаткових солдатів Національної гвардії штату Нью-Йорк і доручаю державним правоохоронним органам подвоїти охорону на найважливіших об'єктах в Нью-Йорку,

– йдеться у заяві губернатора.

Зазначається, що мова йде про мости, тунелі, аеропорти та системи громадського транспорту.

Куомо підкреслив, що головним пріоритетом для влади є громадська безпека.

Out of an abundance of caution, I am deploying additional National Guard soldiers and directing State law enforcement to double security at vital transportation assets across New York.



New Yorkers have never succumbed to fear or intimidation, and today will be no different. pic.twitter.com/8XxY7jWYTJ — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 24 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, у середу,24 жовтня, в пошті відправленій у дім Гілларі та Білла Клінтонів у Нью-Йорку, знайшли вибуховий пристрій.



Згодом до редакції CNN у Нью-Йорку невідомі надіслали поштою вибуховий пристрій. Будівлю оточили правоохоронці, проводиться евакуація. Такого ж листа з вибухівкою було відправлено у Білий дім.