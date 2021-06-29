Губернаторство Добкіна закінчилося фотографіями з риболовлі, – Ярославський

Відомий український бізнесмен Олександр Ярославський поділився своїми спогадами про мера Харкова Кернеса – як вони розсварилися, але незадовго до смерті градоначальника помирилися і будували спільні плани з розвитку міста.

"Шикарні, – сказав Ярославський у відповідь на питання про його стосунки з Кернесом до їх сварки. – Геннадій Адольфович дзвонив і питав, що і як зробити. Добкін, перед тим, як їхати на подання (а тоді йшли довгі дебати, кого ставити губернатором), радився. Я як зараз пам'ятаю, сиджу ввечері на стадіоні "Металіст". Він приїжджає і каже: "Олександр Владиленович, я прошу Вашого благословення. Я їду на представлення губернатором". Я думаю, він боявся, щоб я не вставив туди когось свого. Я йому сказав, що мені все одно, я взагалі туди нікого не тягнув. Ну і чим закінчилося губернаторство Добкіна? Нічим, фотографіями з риболовлі", – згадує бізнесмен, порівнюючи слід двох політиків в розвитку міста.

Приводом для періоду, коли Ярославський з Кернесом довгий час не спілкувалися, стала суперечка через земельну ділянку, забраного у брата бізнесмена Олексія.

"У брата забрали землю, на цьому все закінчилося. Я був змушений відкрити рот, сказати Кернесу все, що думаю, так і ми і розійшлися. Це наклалося на історію з Януковичем", – згадує бізнесмен, розповідаючи, з чого почалися його проблеми, які привели до продажу "Металіста"

Мої проблеми почалися з того, що я відмовився йти в список "Партії регіонів". Янукович мене поставив 33 номером. Але я від списку відмовився, – згадує Ярославський епоху сходження експрезидента і його політсили, яка, не гребуючи методами, підгрібала найбільш ласі активи під себе. – "Януковичі" закатали під асфальт всіх. В принципі мене врятувала втеча Януковича,

– розповів Ярославський, який втратив в епоху його правління деякі зі своїх активів.

"Кернес молодець. Зрозуміло, що сам він лопатою не працював, але так як привели при ньому Харків в порядок, не робив ніхто", – зазначив Ярославський.

Після примирення, яке відбулося на день народження Ярославського в кінці 2019 року, вони разом з Кернесом будували плани на майбутнє, а колишній мер відверто пишався тим, що зробив для міста.

Це класно, коли людина хвалиться своїми успіхами, наприклад, коли він показує парк. Він часто приїжджав до мене в готель. Ми сиділи, розмовляли. Я до нього постійно їздив. Кожен день. Видно, так не вистачало спілкування, що ми почали бачитися щодня. І зараз у нас інші можливості. У нього як у мера, у мене як у бізнесмена з грошима. Ми могли обговорювати великі міські проєкти,

– поділився бізнесмен.

Інтерв'ю вийшло у світ 27 червня і присвячено до дня народження Геннадія Кернеса. В авторському тексті сказано, що вже зараз у місті добре видна політична боротьба.

"Політична реклама на бордах натякає, що незабаром тут пройдуть вибори мера – битва за пост Кернеса, де основними кандидатами позначені діючий в.о. мера Ігор Терехов і ексгубернатор Харківської області Михайло Добкін. Їх іменами і портретами завішане все місто".

"Ми проходимо повз стадіон "Металіст", напроти якого хтось спритний розмалював стіну Мураль із зображенням Ярославського. Яскраво і очевидно – всім зрозуміло, хто тут господар", – відмітив журналіст.