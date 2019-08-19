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      Гучна аварія під Києвом: загинув поліцейський і його 7-річна донька

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      На трасі Київ – Суми зіткнулися Audi Q5 і Chevrolet Aveo: загинув поліцейський і його 7-річна донька
      На трасі Київ – Суми зіткнулися Audi Q5 і Chevrolet Aveo: загинув поліцейський і його 7-річна донька / Прес-службу Нацполіції

      На трасі Київ – Суми поблизу села Гоголів на Київщині сталася смертельна ДТП за участю позашляховика Audi Q5 та легковика Chevrolet Aveo. У результаті загинув працівник поліції та 7-річна дитина. Трагедія трапилася удень 19 серпня.

      Як попередньо з’ясували правоохоронці, аварія сталася через те, що 37-річна водійка позашляховика перевищила швидкість та не надала перевагу в русі легковику, який рухався головною дорогою.

      Важливо! Range Rover і Tesla зіткнулися в Києві, позашляховик влетів у натовп людей: фото

      Видання dtp.kiev.ua пише, що Audi виїжджав на перехрестя з другорядної дороги та вдарив Chevrolet у бік. Після цього останній вилетів з дороги в кювет.

      Внаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці. Згодом стало відомим, що це працівник поліції Вишгородського району на Київщині. Окрім правоохоронця, в машині перебував ще 37-річний пасажир з двома дітьми.

      Ннаслідки зіткнення Audi та Chevrolet під Києвом 

      На жаль, його 7-річна донька від отриманих травм загинула. Щодо самого чоловіка, то він зараз у важкому стані перебуває у лікарні. За інформацією dtp.kiev.ua, він – у реанімації. Також у реанімації перебуває неповнолітній хлопчик. Ще одному потерпілому надали допомогу на місці, проте він від госпіталізації відмовився. Натомість водійка Audi жодних ушкоджень не зазнала. До слова, жінка є жителькою Києва.

      На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група. Наразі поліція вирішує питання щодо затримання імовірної винуватиці ДТП і щодо відкриття кримінального провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху. Крім того, їй провели тест на алкоголь у крові, однак він нічого не показав.

      До слова, нещодавно у Боярці під Києвом унаслідок Chevrolet Aveo і Mercedes загинув співробітник Державної служби охорони.

      які ще смертельні дтп траплялися нещодавно в україні: 
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Кримінальні новини Поліція Новини Києва Жертви Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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